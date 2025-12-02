शाम होते ही बढ़ती थी भीड़, रात तक आती थी गाड़ियां… इस शहर में हाइवे पर बना हुआ था सीक्रेट रेड लाइट एरिया…

spa center raid demo pic
Churu Crime News: जयपुर के बाद अब रतनगढ़ में भी स्पा सेंटरों की आड़ में चल रहे अनैतिक गतिविधियों के गोरखधंधे का बड़ा खुलासा हुआ है। रतनगढ़ पुलिस ने सोमवार की देर शाम को हाइवे पर स्थित दो स्पा सेंटरों पर अचानक दबिश दी। पुलिस की इस कार्रवाई से स्पा सेंटरों में हड़कंप मच गया, और अंदर के हालात देखकर पुलिस टीम भी दंग रह गई। अनैतिक कार्य में संलिप्त पांच युवतियों और तीन युवकों को गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस को लंबे समय से इन स्पा सेंटरों में अनैतिक कार्य होने की गुमनाम शिकायतें मिल रही थीं। मामले की गंभीरता को देखते हुए, पुलिस उपाधीक्षक इनसार अली ने खुद मोर्चा संभाला और अपनी टीम के साथ देर शाम को गोपनीय तरीके से दोनों सेंटरों पर छापा मारा। पुलिस टीम ने दोनों स्पा सेंटरों से अनैतिक गतिविधियों में लिप्त लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया।
डीवाईएसपी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों को अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम (Prevention of Immoral Traffic Act) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है।
पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार की गई युवतियां राजस्थान की नहीं हैं। ये युवतियां नेपाल, बिहार और असम जैसे दूर-दराज के क्षेत्रों से हैं। सभी की उम्र 30 साल से कम बताई गई है। यह गिरोह ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अलग-अलग राज्यों और देशों की युवतियों को काम पर रखता था। गिरफ्तार किए गए युवकों की पहचान भी कर ली गई है। इनमें 20 वर्षीय विकास, 34 वर्षीय तिलोकचंद और 32 वर्षीय योगेश शामिल हैं। ये तीनों स्पा सेंटरों में ग्राहक के रूप में आए थे।
पुलिस अब इस पूरे रैकेट के मुख्य सरगना (मास्टरमाइंड) और स्पा सेंटरों के संचालकों की तलाश कर रही है। पुलिस का मानना है कि इस अनैतिक धंधे के तार बड़े शहरों से भी जुड़े हो सकते हैं। पुलिस अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि रतनगढ़ में इस तरह की अनैतिक गतिविधियों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी।
