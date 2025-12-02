शाम होते ही बढ़ती थी भीड़, रात तक आती थी गाड़ियां… इस शहर में हाइवे पर बना हुआ था सीक्रेट रेड लाइट एरिया…

पुलिस को लंबे समय से इन स्पा सेंटरों में अनैतिक कार्य होने की गुमनाम शिकायतें मिल रही थीं। मामले की गंभीरता को देखते हुए, पुलिस उपाधीक्षक इनसार अली ने खुद मोर्चा संभाला और अपनी टीम के साथ देर शाम को गोपनीय तरीके से दोनों सेंटरों पर छापा मारा। पुलिस टीम ने दोनों स्पा सेंटरों से अनैतिक गतिविधियों में लिप्त लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

डीवाईएसपी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों को अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम (Prevention of Immoral Traffic Act) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है।