Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चूरू

शाम होते ही बढ़ती थी भीड़, रात तक आती थी गाड़ियां… इस शहर में हाइवे पर बना हुआ था सीक्रेट रेड लाइट एरिया…

Highway Red Light Area Exposed: पुलिस टीम ने दोनों स्पा सेंटरों से अनैतिक गतिविधियों में लिप्त लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

2 min read
Google source verification

चूरू

image

Jayant Sharma

Dec 02, 2025

spa center raid demo pic

Churu Crime News: जयपुर के बाद अब रतनगढ़ में भी स्पा सेंटरों की आड़ में चल रहे अनैतिक गतिविधियों के गोरखधंधे का बड़ा खुलासा हुआ है। रतनगढ़ पुलिस ने सोमवार की देर शाम को हाइवे पर स्थित दो स्पा सेंटरों पर अचानक दबिश दी। पुलिस की इस कार्रवाई से स्पा सेंटरों में हड़कंप मच गया, और अंदर के हालात देखकर पुलिस टीम भी दंग रह गई। अनैतिक कार्य में संलिप्त पांच युवतियों और तीन युवकों को गिरफ्तार किया गया है।

गुमनाम शिकायतों के बाद डीवाईएसपी ने मारा छापा

पुलिस को लंबे समय से इन स्पा सेंटरों में अनैतिक कार्य होने की गुमनाम शिकायतें मिल रही थीं। मामले की गंभीरता को देखते हुए, पुलिस उपाधीक्षक इनसार अली ने खुद मोर्चा संभाला और अपनी टीम के साथ देर शाम को गोपनीय तरीके से दोनों सेंटरों पर छापा मारा। पुलिस टीम ने दोनों स्पा सेंटरों से अनैतिक गतिविधियों में लिप्त लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया।
डीवाईएसपी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों को अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम (Prevention of Immoral Traffic Act) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है।


नेपाल, बिहार और असम की निकली युवतियां

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार की गई युवतियां राजस्थान की नहीं हैं। ये युवतियां नेपाल, बिहार और असम जैसे दूर-दराज के क्षेत्रों से हैं। सभी की उम्र 30 साल से कम बताई गई है। यह गिरोह ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अलग-अलग राज्यों और देशों की युवतियों को काम पर रखता था। गिरफ्तार किए गए युवकों की पहचान भी कर ली गई है। इनमें 20 वर्षीय विकास, 34 वर्षीय तिलोकचंद और 32 वर्षीय योगेश शामिल हैं। ये तीनों स्पा सेंटरों में ग्राहक के रूप में आए थे।

पुलिस अब इस पूरे रैकेट के मुख्य सरगना (मास्टरमाइंड) और स्पा सेंटरों के संचालकों की तलाश कर रही है। पुलिस का मानना है कि इस अनैतिक धंधे के तार बड़े शहरों से भी जुड़े हो सकते हैं। पुलिस अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि रतनगढ़ में इस तरह की अनैतिक गतिविधियों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी।

ये भी पढ़ें

महिला दोस्त ने ज्वेलर को बेहोश कर तिजोरी की साफ, 25 लाख की ज्वेलरी लेकर गुजरात भागी, इस गलती से पकड़ी गई
बाड़मेर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

02 Dec 2025 08:41 am

Published on:

02 Dec 2025 08:39 am

Hindi News / Rajasthan / Churu / शाम होते ही बढ़ती थी भीड़, रात तक आती थी गाड़ियां… इस शहर में हाइवे पर बना हुआ था सीक्रेट रेड लाइट एरिया…

बड़ी खबरें

View All

चूरू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

दर्दनाक हादसा: चलती कार में अचानक लगी आग, चालक जिंदा जला

चूरू

Churu : एसपी के साथ पुलिस अधिकारियों ने शहर में किया पैदल मार्च, आमजन के बीच पुलिस की उपस्थिति से बढ़ा मनोबल

चूरू

Churu : हत्या के प्रयास में 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, आपसी रंजिश में कैंपर चढ़ाकर मारने की थी को​शिश

चूरू

Churu Accident: सड़क हादसे में जिंदा जला 22 साल का युवक, चूरू में बस की टक्कर से कार में लगी भीषण आग

चूरू

Rajasthan : कार व बस की टक्कर में कार में लगी आग, युवक की जिंदा जलने से मौत

चूरू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.