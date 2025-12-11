Rajasthan Weather : पश्चिमी विक्षोभ के असर से छाएंगे बादल, शीतलहर से मिलेगी राहत

कोटा शहर में इन दिनों मौसम में लगातार बदलाव महसूस किया जा रहा है। सुबह-शाम शीतलहर, कोहरे के कारण गलन का असर बढ़ता जा रहा है, जिससे सर्दी बढ़ गई है। सुबह के समय लोग धूप सेंकते नजर आ रहे हैं। हालात यह हैं कि सुबह शाम के समय ठिठुरन बढ़ गई है।