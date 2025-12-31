Pali News: पाली जिले में बदल जाएगा पंचायत समितियों का नक्शा, वार्डों के स्वरूप में बदलाव की तैयारी

पाली शहर। फाइल फोटो- पत्रिका
पाली। जिला परिषद और पंचायत समितियों के वार्डों का पुनर्गठन किया जाएगा। इसके तहत उनका पुनर्सीमांकन और पुनर्निर्धारण भी होगा। इससे जिले में पंचायत समितियों के वार्डों की संख्या में बदलाव संभव है। वर्तमान में 179 वार्ड हैं, जिनकी संख्या बढ़ सकती है। जिला कलक्टर एलएन मंत्री ने जिला परिषद और जिले की 9 पंचायत समितियों के वार्डों का प्रारूप प्रकाशन किया।
इसके साथ ही उपखंड अधिकारियों की ओर से ग्राम पंचायतों के वार्डों का भी प्रारूप प्रकाशन किया गया है, जिन पर 6 जनवरी तक आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं। जिले में पंचायत समिति रोहट के 19, पाली के 17, सोजत के 15, बगड़ी के 15, मारवाड़ जंक्शन के 27, देसूरी के 17, बाली के 31, रानी के 17 और सुमेरपुर के 21, इस प्रकार कुल 179 पंचायत समिति वार्ड हैं। वहीं, जिला परिषद के 33 वार्डों का प्रारूप प्रकाशन किया गया है।
जिला परिषद के वार्डों में वर्तमान में शामिल ग्राम पंचायतें इस प्रकार हैं। जिला परिषद के वार्ड संख्या एक में 9 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। इसी तरह वार्ड संख्या 2 में 11 ग्राम पंचायतें, वार्ड संख्या 3 में 12, वार्ड संख्या 4 में 8, वार्ड संख्या 5 में 8, वार्ड संख्या 6 में 8, वार्ड संख्या 7 में 10, वार्ड संख्या 8 में 7, वार्ड संख्या 9 में 8 और वार्ड संख्या 10 में 9 ग्राम पंचायतें शामिल हैं।
इसी प्रकार वार्ड संख्या 11 में 11 ग्राम पंचायतें, वार्ड संख्या 12 में 8, वार्ड संख्या 13 में 13, वार्ड संख्या 14 में 11, वार्ड संख्या 15 में 9, वार्ड संख्या 16 में 10, वार्ड संख्या 17 में 9, वार्ड संख्या 18 में 9, वार्ड संख्या 19 में 11 और वार्ड संख्या 20 में 11 ग्राम पंचायतें शामिल हैं।
वार्ड संख्या 21 में 6, वार्ड संख्या 22 में 11, वार्ड संख्या 23 में 9, वार्ड संख्या 24 में 8, वार्ड संख्या 25 में 10, वार्ड संख्या 26 में 9, वार्ड संख्या 27 में 7, वार्ड संख्या 28 में 8, वार्ड संख्या 29 में 7, वार्ड संख्या 30 में 8, वार्ड संख्या 31 में 10, वार्ड संख्या 32 में 8 और वार्ड संख्या 33 में 10 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। इन सभी वार्डों में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 11 लाख 57 हजार 52 है।
|पंचायत समिति
|जनसंख्या
|सुमेरपुर
|143533
|रोहट
|124409
|रानी स्टेशन
|111152
|सोजत
|94238
|मारवाड़ जंक्शन
|183098
|देसूरी
|114198
|बाली
|219181
|बगड़ी
|64661
