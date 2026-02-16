राजस्थान : चरवाहे को 2 भालुओं ने बुरी तरह नोंच डाला, चेहरे और पेट में गहरे घाव, गांव में फैली दहशत

अरावली की तलहटी में बसे इस क्षेत्र में भालुओं के हमलों की घटनाएं पहले भी सामने आती रही हैं। सुमेर, गांथी, बागोल और कांकलावास गांव पहले भी ऐसे हमलों से प्रभावित रहे हैं। ये गांव कुम्भलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के देसूरी रेंज की सीमा से सटे हुए हैं, जहां भालुओं की बड़ी संख्या मानी जाती है। वन्यजीवों की आवाजाही और हमलों के कारण ग्रामीणों में दहशत का माहौल है।