Rajasthan: होली पर बच्चों को ‘दूल्हा’ बनाने का सपना रह गया अधूरा, कांस्टेबल दुर्गादान ने दुनिया को कहा अलविदा

पाली। एफएसएल वेन के कांस्टेबल चालक दुर्गादान पुत्र जेठूदान चारण के घर में एक साल पहले जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया तो खुशी छा गई। इस साल होली पर बेटे हिमांशु व बेटी हिमांशी के ढूंढोत्सव पर घर में ढोल बजवाना था। उन दोनों को ‘दूल्हा’ बनाना था, लेकिन काल बनकर आए ट्रक ने पिता की हसरत को दिल में ही दफन कर दिया। उसके पीछे रह गया तो सिर्फ गम का सागर। उसके साथ काम करने वाले पुलिसकर्मियों की आंखों से भी आंसू नहीं थमे।