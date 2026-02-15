Rajasthan: थाने में युवक बोला- मैंने एसिड पी लिया, मचा हड़कंप; प्रेमिका के परिजनों संग जाने से था नाराज

पाली। सिरोही जिले के शिवगंज क्षेत्र के रहने वाले एक युवक ने शनिवार को सुमेरपुर थाने में एसिड पी लिया। उसे वहां से सुमेरपुर की अस्पताल ले जाया गया। जहां से गंभीर हालत में उसे पाली लाया। इसके बाद डॉक्टरों ने पाली से युवक को जोधपुर रेफर कर दिया।