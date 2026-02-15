पाली में रफ्तार का कहर: निजी बस ने बाइक सवारों को कुचला, 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत, एक जोधपुर रेफर

मिली जानकारी के अनुसार, खोड गांव निवासी गिरधारी (46) पुत्र वालाराम और श्रवण (38) पुत्र ताराराम अपने साथी भेराराम (चांगवा निवासी) के साथ सुबह बाइक पर सवार होकर मजदूरी के लिए घर से निकले थे। जैसे ही उनकी बाइक खोड गांव के पास मलोट रोड (मुख्य मार्ग) पर पहुंची, सामने से आ रही एक निजी बस ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और तीनों युवक सड़क पर काफी दूर जा गिरे।