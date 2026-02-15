15 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पाली

पाली में रफ्तार का कहर: निजी बस ने बाइक सवारों को कुचला, 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत, एक जोधपुर रेफर

पाली के गुड़ा एंदला थाना क्षेत्र में खोड गांव के पास तेज रफ्तार निजी बस ने बाइक सवार तीन दोस्तों को टक्कर मार दी। गिरधारी और श्रवण की मौके पर मौत हो गई, जबकि भेराराम गंभीर घायल है और जोधपुर रेफर किया गया।

2 min read
Google source verification

पाली

image

Arvind Rao

Feb 15, 2026

Pali road accident

2 मजदूरों की दर्दनाक मौत, एक जोधपुर रेफर (फोटो सोशल मीडिया)

Pali road accident: राजस्थान के पाली जिले में रविवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं। गुड़ा एंदला थाना क्षेत्र के खोड गांव के पास एक तेज रफ्तार निजी बस ने बाइक सवार तीन युवकों को जोरदार टक्कर मार दी।

इस दर्दनाक हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया गया है।

मजदूरी पर जा रहे थे तीनों दोस्त

मिली जानकारी के अनुसार, खोड गांव निवासी गिरधारी (46) पुत्र वालाराम और श्रवण (38) पुत्र ताराराम अपने साथी भेराराम (चांगवा निवासी) के साथ सुबह बाइक पर सवार होकर मजदूरी के लिए घर से निकले थे। जैसे ही उनकी बाइक खोड गांव के पास मलोट रोड (मुख्य मार्ग) पर पहुंची, सामने से आ रही एक निजी बस ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और तीनों युवक सड़क पर काफी दूर जा गिरे।

चीख-पुकार और अस्पताल की दौड़

हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। राहगीरों की सूचना पर गुड़ा एंदला थाना एसएचओ शिव नारायण पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। गिरधारी और श्रवण की मौके पर ही मौत हो चुकी थी, जबकि भेराराम तड़प रहा था।

उसे तुरंत 108 एंबुलेंस की मदद से पाली के बांगड़ अस्पताल पहुंचाया गया। बांगड़ अस्पताल के चिकित्सकों ने भेराराम की नाजुक हालत को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए जोधपुर रेफर कर दिया है।

गांव में छाया मातम

पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को गुंदोज सीएससी (CHC) अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। हादसे की खबर जैसे ही खोड गांव पहुंची, वहां मातम छा गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है और चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

ये भी पढ़ें

Gang Rape: बाड़मेर की लड़की से जोधपुर के होटल में गैंगरेप, दरिंदगी में होटलकर्मी भी शामिल, सोशल मीडिया के जरिए की थी दोस्ती
जोधपुर
Jodhpur student gang rape

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 Feb 2026 02:24 pm

Hindi News / Rajasthan / Pali / पाली में रफ्तार का कहर: निजी बस ने बाइक सवारों को कुचला, 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत, एक जोधपुर रेफर

बड़ी खबरें

View All

पाली

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: होली पर बच्चों को ‘दूल्हा’ बनाने का सपना रह गया अधूरा, कांस्टेबल दुर्गादान ने दुनिया को कहा अलविदा

Constable Durgadan, Constable Durgadan dies, Constable Durgadan dies in accident, Pali accident, Pali news, Rajasthan news, कांस्टेबल दुर्गादान, कांस्टेबल दुर्गादान की मौत, एक्सीडेंट में कांस्टेबल दुर्गादान की मौत, पाली एक्सीडेंट, पाली न्यूज, राजस्थान न्यूज
पाली

Rajasthan: थाने में युवक बोला- मैंने एसिड पी लिया, मचा हड़कंप; प्रेमिका के परिजनों संग जाने से था नाराज

love affair case
पाली

Maha Shivratri 2026: राजस्थान का अमरनाथ, 3995 फीट ऊंचाई पर विराजमान है महादेव

Pali parshuram mandir
पाली

पाली में दर्दनाक सड़क हादसा: 2 बाइक की भिड़ंत में 12वीं के छात्र सहित 3 युवकों की मौत, खून से लाल हो गई सड़क

Pali road accident
पाली

Pali Accident: जहां मुठभेड़ में तस्कर हुआ ढेर… वहां सैंपल लेने गई थी FSL टीम, लौटते वक्त सड़क हादसे में कांस्टेबल की मौत

Pali FSL vehicle accident
पाली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.