Maha Shivratri 2026: राजस्थान का अमरनाथ, 3995 फीट ऊंचाई पर विराजमान है महादेव

श्रावण और भाद्रपद मास में यहां विशेष मेला भरता है, जबकि महाशिवरात्रि पर पूरी रात भजन-कीर्तन और रुद्राभिषेक का आयोजन होता है। धार्मिक मान्यता है कि चार धाम यात्रा के बाद इस धाम के दर्शन करने से तीर्थयात्रा पूर्ण मानी जाती है। यही कारण है कि देश के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर अरावली की वादियों में गूंजता हर-हर महादेव का जयघोष इस धाम की दिव्यता को और बढ़ा देता है।