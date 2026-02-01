पाली के 65 वार्ड में होंगे 450 ब्लॉक, हर ब्लॉक में 180 मकान

जिले में डिजिटल जनगणना 2027 की तैयारियां शुरू हो गई है। नगर निकायों के साथ जिला प्रशासन 1 मई से शुरू होने पहले चरण को अंतिम रूप देने में लगे है। जनगणना के लिए पाली शहर के 65 वार्ड को 450 ब्लॉक में बांटा जा रहा है। हर ब्लॉक में 700 से 800 व्यक्ति या 150 से 180 मकान होंगे। इन सभी ब्लॉक में 450 प्रगणक लगसाए जाएंगे। इसके साथ ही 50 सुपरवाइजर नियुक्त होंगे। पाली शहर स्तर पर 7 फील्ड ट्रेनर प्रगणकों व पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण देंगे। जनगणना के पहले चरण में 1 से 15 मई तक स्व गणना की जाएगी। इसके बाद प्रगणक 16 मई से 15 जून तक घर-घर जाकर मकानों की सूची बनाएंगे। गणना करेंगे। जनगणना का दूसरा चरण फरवरी 2027 में शुरू किया जाएगा।