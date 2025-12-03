Rajasthan Accident : सड़क हादसे में चालक की मौत, SUV की तलाशी में मिला ऐसा सामान, पुलिस भी हैरान

फोटो पत्रिका
निमाज (पाली)। राष्ट्रीय राजमार्ग 25 पर श्रीकृष्ण कुंभ गोशाला और पेट्रोल पंप के बीच बुधवार सुबह एक SUV अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में वाहन चालक की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटनाग्रस्त एसयूवी में करीब 148 किग्रा डोडा-पोस्त, पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद हुए। पुलिस ने समूचा माल जब्त कर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
निमाज पुलिस चौकी प्रभारी राकेश शर्मा ने बताया कि सुबह करीब पौने छह बजे एक एसयूवी के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिली। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो चालक का शव आधा वाहन के नीचे दबा मिला। तलाशी में प्लास्टिक के कट्टों में भार डोडा-पोस्त और एक पिस्टल और पांच जिंदा कारतूस मिले। एसयूवी जोधपुर की ओर जा रही थी।
एसयूवी सम्भवत: तेज रफ्तार के कारण असंतुलित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे में चालक भजनलाल विश्नोई की मौके पर मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर लोगों का जमावड़ा लग गया।
पुलिस ने क्रेन की मदद से एसयूवी को झाड़ियों से बाहर निकाला। पुलिस एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट में प्रकरण दर्ज कर डोडा-पोस्त, पिस्टल और जिंदा कारतूस जब्त कर अनुसंधान में जुट गई। शव को राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया है। दुर्घटनाग्रस्त जीप को निमाज पुलिस चौकी में रखवाया है।
