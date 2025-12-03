Rajasthan Accident : सड़क हादसे में चालक की मौत, SUV की तलाशी में मिला ऐसा सामान, पुलिस भी हैरान

निमाज (पाली)। राष्ट्रीय राजमार्ग 25 पर श्रीकृष्ण कुंभ गोशाला और पेट्रोल पंप के बीच बुधवार सुबह एक SUV अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में वाहन चालक की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटनाग्रस्त एसयूवी में करीब 148 किग्रा डोडा-पोस्त, पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद हुए। पुलिस ने समूचा माल जब्त कर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।