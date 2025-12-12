ACB Action: ASI 1 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार, एफआर लगाने के नाम पर मांगे थे 2 लाख

फोटो पत्रिका नेटवर्क
पाली। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने शुक्रवार को पाली में बड़ी कार्रवाई की। एसीबी ने पुलिस चौकी पिपलिया कला (थाना रायपुर, जिला ब्यावर) के चौकी प्रभारी एएसआई भागाराम को एक लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी एएसआई ने परिवादी से दो लाख रुपए की मांग की थी, लेकिन 1.21 लाख रुपए में सौदा तय हुआ।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक गोविन्द गुप्ता ने बताया कि एसीबी की पाली द्वितीय इकाई को एक शिकायत मिली थी कि रायपुर थाने में परिवादी के पिता के खिलाफ दर्ज मुकदमे में एफआर लगाने के एवज में एएसआई भागाराम रिश्वत मांगकर परेशान कर रहा है।
शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एसीबी ने जांच की, जिसमें रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। इस प्रक्रिया का सत्यापन उप महानिरीक्षक पुलिस भूवन भूषण यादव (एसीबी रेंज जोधपुर) के सुपरविजन में किया गया।
सत्यापन के बाद एसीबी पाली द्वितीय के प्रभारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खींव सिंह ने अपनी टीम के साथ मिलकर ट्रैप कार्रवाई की पूरी योजना तैयार की। तय समय पर परिवादी द्वारा आरोपी को रकम सौंपने की योजना बनाई गई।
जैसे ही एएसआई भागाराम ने परिवादी से एक लाख रुपए की रिश्वत राशि ली, एसीबी टीम ने उसे मौके पर ही रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव के सुपरविजन में आरोपी से पूछताछ के साथ ही आगे की कार्रवाई जारी है।
बड़ी खबरेंView All
पाली
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग