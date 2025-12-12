ACB Action: ASI 1 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार, एफआर लगाने के नाम पर मांगे थे 2 लाख

पाली। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने शुक्रवार को पाली में बड़ी कार्रवाई की। एसीबी ने पुलिस चौकी पिपलिया कला (थाना रायपुर, जिला ब्यावर) के चौकी प्रभारी एएसआई भागाराम को एक लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी एएसआई ने परिवादी से दो लाख रुपए की मांग की थी, लेकिन 1.21 लाख रुपए में सौदा तय हुआ।