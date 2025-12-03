Pali: आखिरकार प्रदर्शन के बाद जागे अधिकारी, 6 दिसंबर से शुरू होगा सड़क का डामरीकरण, रफ्तार से दौड़ेंगी गाड़ियां

कोसेलाव-साण्डेराव रोड निर्माण कार्य रुक-रुककर होने और लंबे समय से केवल कंकरीट बिछा कर छोड़ देने से उस पर वाहनों के गुजरने से दिनभर धूल भरा गुब्बार उठता है और कंकर-पत्थर उछलते हैं। इससे दुपहिया वाहन चालक और राहगीर घायल हो रहे हैं। इस संबंध में कोसेलाव ग्रामवासियों ने सुमेरपुर उपखंड अधिकारी कालूराम कुम्हार को ज्ञापन देकर समस्या से अवगत कराया था। इसके बाद नाराज ग्रामीणों ने मंगलवार को धरना-प्रदर्शन कर बंद पड़े निर्माण कार्य को शुरू करने की मांग उठाई।