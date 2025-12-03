Patrika LogoSwitch to English

पाली

Pali: आखिरकार प्रदर्शन के बाद जागे अधिकारी, 6 दिसंबर से शुरू होगा सड़क का डामरीकरण, रफ्तार से दौड़ेंगी गाड़ियां

कोसेलाव-साण्डेराव रोड की खराब हालत और निर्माण कार्य लंबे समय से ठप रहने से परेशान ग्रामीणों ने धरना-प्रदर्शन किया। प्रशासन से आश्वासन मिलने पर करीब छह घंटे बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ।

पाली

image

Rakesh Mishra

Dec 03, 2025

खस्ताहाल कोसेलाव-सांडेराव मार्ग पर उड़ती धूल। फोटो- पत्रिका

पावा। कोसेलाव-साण्डेराव रोड की खस्ताहाल स्थिति और आवागमन में आमजन को हो रही परेशानियों को लेकर मंगलवार को कोसेलाव गांव में ग्रामीणों ने धरना-प्रदर्शन किया। इस धरना-प्रदर्शन में पावा, हिंगोला, राजपुरा, बाबागांव, खिमाड़ा, पिचावा और दौलपुरा समेत आसपास के ग्रामीणों ने भाग लिया। धरना सुबह 10 बजे शुरू हुआ, जो शाम करीब 4 बजे प्रशासन से आश्वासन मिलने के बाद समाप्त हुआ।

प्रदर्शन की जानकारी मिलने पर दोपहर बाद सुमेरपुर से सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता तनवीरसिंह, तखतगढ़ से उप तहसीलदार जितेन्द्र बबेरवाल और थानाधिकारी शैतानसिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं। करीब डेढ़ घंटे चली वार्ता के बाद प्रशासन की ओर से आश्वासन दिया गया कि 6 दिसम्बर से कोसेलाव-साण्डेराव रोड पर डामरीकरण शुरू किया जाएगा। इसके बाद ग्रामीणों ने धरना-प्रदर्शन समाप्त किया।

यह है मामला

कोसेलाव-साण्डेराव रोड निर्माण कार्य रुक-रुककर होने और लंबे समय से केवल कंकरीट बिछा कर छोड़ देने से उस पर वाहनों के गुजरने से दिनभर धूल भरा गुब्बार उठता है और कंकर-पत्थर उछलते हैं। इससे दुपहिया वाहन चालक और राहगीर घायल हो रहे हैं। इस संबंध में कोसेलाव ग्रामवासियों ने सुमेरपुर उपखंड अधिकारी कालूराम कुम्हार को ज्ञापन देकर समस्या से अवगत कराया था। इसके बाद नाराज ग्रामीणों ने मंगलवार को धरना-प्रदर्शन कर बंद पड़े निर्माण कार्य को शुरू करने की मांग उठाई।

प्रदर्शन में इनकी भागीदारी

किसान नेता हनुमान भाटी, उप सरपंच महावीरसिंह जोधा, सुरेन्द्र परमार, कांतिलाल व्यास, भरत गहलोत, मंगलसिंह बसंत, दानाराम चौधरी, भावेश सैन, कानसिंह राठौड़, राजू सुथार, धनसिंह, अजयपाल, राकेश सैन, करण चौधरी, महिपालसिंह पावा, नरेंद्रसिंह धणा, महेंद्रसिंह राजपुरोहित बसंत, नरेश भाटी, किशोर चौधरी, शेखर देवासी, दिनेश सुथार, भीकसिंह सहित स्थानीय ग्रामवासी एवं आसपास के गांवों के लोग मौजूद रहे।

इन्होंने कहा

धरना-प्रदर्शन की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से वार्ता की। 6 दिसम्बर से रोड पर डामरीकरण कार्य शुरू किया जाएगा। यह सहमति बनी है।

  • तनवीरसिंह, सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सुमेरपुर

आश्वासन पर भरोसा जताते हुए धरना-प्रदर्शन समाप्त किया है। यदि 6 दिसम्बर से कार्य शुरू नहीं होता है तो आगे की रणनीति तय की जाएगी।

  • भावेश सेन, वार्डपंच और समाजसेवी, कोसेलाव

