पाली

Pali Crime: लिव-इन में रह रहा था युवक, फिर खंडहरनुमा होटल में मिली लाश, परिजनों का चौंकाने वाला खुलासा

ट्रांसपोर्ट नगर थाना क्षेत्र में युवक का शव फंदे से लटका मिलने के मामले में परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पाली

Rakesh Mishra

Dec 24, 2025

मृतक सद्दाम। फाइल फोटो- पत्रिका

पाली। शहर के ट्रांसपोर्ट नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत पाली-सोजत हाईवे पर एक युवक का शव फंदे से लटका मिलने के मामले में नया मोड़ आ गया है। मृतक के परिजनों ने इसे आत्महत्या मानने से इनकार करते हुए हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

क्या है पूरा मामला

72 फीट बालाजी मंदिर के निकट स्थित एक खंडहरनुमा होटल में मोहम्मद सद्दाम (25) पुत्र मोहम्मद फारूख का शव फंदे से लटका मिला था। बांगड़ अस्पताल की मोर्चरी में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। इस दौरान मोर्चरी के बाहर समाज के लोग और परिजन बड़ी संख्या में एकत्र हुए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की।

परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप

मृतक के भाई जमील अहमद ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उसका मोसेरा भाई मोहम्मद सद्दाम (25) पुत्र मोहम्मद फारूख, निवासी फलसूंड (पोकरण), कुछ समय से नया गांव पठान कॉलोनी में परिवार के साथ रह रहा था। सद्दाम एक भूखंड की देखरेख के सिलसिले में शहर की एक कॉलोनी में आता-जाता था, जहां उसकी एक युवती से जान-पहचान हुई। बाद में दोनों के बीच संबंध बने और 14 नवंबर 2024 को जोधपुर में लिव-इन रिलेशनशिप का इकरारनामा भी निष्पादित किया गया।

ब्लैकमेलिंग का भी आरोप

परिजनों का आरोप है कि युवती के परिजन सद्दाम को झूठे बलात्कार के मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर लंबे समय से ब्लैकमेल कर रहे थे। उससे रुपए, जमीन और जेवरात की मांग की जा रही थी। रिपोर्ट में बताया गया कि आरोपियों ने पूर्व में भी सद्दाम के साथ मारपीट की और चाकू से हमला किया था, जिसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई थी। परिजनों का दावा है कि 22 दिसंबर को आरोपियों ने सद्दाम को सुनसान जगह ले जाकर उसकी हत्या कर दी और साक्ष्य मिटाने के लिए शव को फंदे से लटका दिया।

यह वीडियो भी देखें

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

ट्रांसपोर्ट नगर थाना प्रभारी हनुवंतसिंह सिसोदिया ने बताया कि परिजनों की रिपोर्ट पर संबंधित आरोपियों के खिलाफ हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले के हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों की स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।

खबर शेयर करें:

Hindi News / Rajasthan / Pali / Pali Crime: लिव-इन में रह रहा था युवक, फिर खंडहरनुमा होटल में मिली लाश, परिजनों का चौंकाने वाला खुलासा

