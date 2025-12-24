Pali Crime: लिव-इन में रह रहा था युवक, फिर खंडहरनुमा होटल में मिली लाश, परिजनों का चौंकाने वाला खुलासा

परिजनों का आरोप है कि युवती के परिजन सद्दाम को झूठे बलात्कार के मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर लंबे समय से ब्लैकमेल कर रहे थे। उससे रुपए, जमीन और जेवरात की मांग की जा रही थी। रिपोर्ट में बताया गया कि आरोपियों ने पूर्व में भी सद्दाम के साथ मारपीट की और चाकू से हमला किया था, जिसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई थी। परिजनों का दावा है कि 22 दिसंबर को आरोपियों ने सद्दाम को सुनसान जगह ले जाकर उसकी हत्या कर दी और साक्ष्य मिटाने के लिए शव को फंदे से लटका दिया।