जोधपुर में RTDC घूमर होटल की पार्किंग बनी ‘मयखाना’, छलक रहे थे जाम, पत्रिका का कैमरा देखते ही भागे शराबी

जोधपुर। पर्यटन को बढ़ावा देने की बातें करने वाले विभाग की नाक के नीचे ही नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पुराने हाईकोर्ट रोड पर आरटीडीसी घूमर होटल के पास स्थित आरटीडीसी के ही शराब ठेके रॉयल वाइनरी के पीछे होटल की पार्किंग को दिनदहाड़े शराबियों ने अस्थायी मयखाने में तब्दील कर दिया है।
इसी परिसर में पर्यटन विभाग का कार्यालय भी स्थित है, फिर भी यह मयखाना बेखौफ संचालित हो रहा है। इससे न केवल होटल में ठहरने वाले पर्यटक असहज हो रहे हैं, बल्कि शहर की छवि भी धूमिल हो रही है। पत्रिका की टीम जब मौके पर पहुंची तो शराबी बिना किसी भय के जाम छलकाते नजर आए।
जैसे ही पत्रिका के फोटोग्राफर ने तस्वीरें लेना शुरू किया, सभी मौके से भाग खड़े हुए। घटनास्थल पर चारों ओर शराब की खाली बोतलें, डिस्पोजेबल ग्लास और गंदगी फैली हुई मिली, जो इस बात का प्रमाण है कि यहां लंबे समय से यह गतिविधि चल रही है।
शराब ठेके के पीछे बनी आरटीडीसी की पार्किंग में बैठकर शराब पीने वाले मजदूर वर्ग के लोग हैं। उनसे किसी तरह के अन्य शुल्क नहीं लिए जाते हैं। शाम होते ही होटल के बाहर भी इसी तरह का जमावड़ा रहता है। पार्किंग में शराब पीने की घटना को लेकर उचित कार्रवाई की जाएगी।
