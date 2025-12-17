जोधपुर में RTDC घूमर होटल की पार्किंग बनी ‘मयखाना’, छलक रहे थे जाम, पत्रिका का कैमरा देखते ही भागे शराबी

इसी परिसर में पर्यटन विभाग का कार्यालय भी स्थित है, फिर भी यह मयखाना बेखौफ संचालित हो रहा है। इससे न केवल होटल में ठहरने वाले पर्यटक असहज हो रहे हैं, बल्कि शहर की छवि भी धूमिल हो रही है। पत्रिका की टीम जब मौके पर पहुंची तो शराबी बिना किसी भय के जाम छलकाते नजर आए।