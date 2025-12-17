17 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

जोधपुर में RTDC घूमर होटल की पार्किंग बनी ‘मयखाना’, छलक रहे थे जाम, पत्रिका का कैमरा देखते ही भागे शराबी

आरटीडीसी घूमर होटल की पार्किंग को शराबियों ने अस्थायी मयखाने में बदल दिया है, जिससे पर्यटक असहज हैं और शहर की छवि पर असर पड़ रहा है।

less than 1 minute read
Google source verification

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Dec 17, 2025

RTDC Ghoomar Hotel, RTDC Ghoomar Hotel in Jodhpur, RTDC Ghoomar Hotel in Rajasthan, Jodhpur News, Rajasthan News

होटल की पार्किंग में दिनदहाड़े जाम छलकाते हुए। फोटो- पत्रिका

जोधपुर। पर्यटन को बढ़ावा देने की बातें करने वाले विभाग की नाक के नीचे ही नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पुराने हाईकोर्ट रोड पर आरटीडीसी घूमर होटल के पास स्थित आरटीडीसी के ही शराब ठेके रॉयल वाइनरी के पीछे होटल की पार्किंग को दिनदहाड़े शराबियों ने अस्थायी मयखाने में तब्दील कर दिया है।

असहज हो रहे पर्यटक

इसी परिसर में पर्यटन विभाग का कार्यालय भी स्थित है, फिर भी यह मयखाना बेखौफ संचालित हो रहा है। इससे न केवल होटल में ठहरने वाले पर्यटक असहज हो रहे हैं, बल्कि शहर की छवि भी धूमिल हो रही है। पत्रिका की टीम जब मौके पर पहुंची तो शराबी बिना किसी भय के जाम छलकाते नजर आए।

जैसे ही पत्रिका के फोटोग्राफर ने तस्वीरें लेना शुरू किया, सभी मौके से भाग खड़े हुए। घटनास्थल पर चारों ओर शराब की खाली बोतलें, डिस्पोजेबल ग्लास और गंदगी फैली हुई मिली, जो इस बात का प्रमाण है कि यहां लंबे समय से यह गतिविधि चल रही है।

यह वीडियो भी देखें

इनका कहना है

शराब ठेके के पीछे बनी आरटीडीसी की पार्किंग में बैठकर शराब पीने वाले मजदूर वर्ग के लोग हैं। उनसे किसी तरह के अन्य शुल्क नहीं लिए जाते हैं। शाम होते ही होटल के बाहर भी इसी तरह का जमावड़ा रहता है। पार्किंग में शराब पीने की घटना को लेकर उचित कार्रवाई की जाएगी।

  • मानवेन्द्र सिंह राठौड़, क्षेत्रीय प्रबंधक, आरटीडीसी

ये भी पढ़ें

Rajasthan: 7 साल बीते, कृषि उपज मंडियों में करोड़ों की मशीनें अब तक शुरू नहीं, किसानों को हो रहा भारी नुकसान
जयपुर
Agricultural Produce Market, Agricultural Produce Market in Rajasthan, Grading-Cleaning Machine, Grading-Cleaning Machine Scheme, Farmer News, Kotputli News, Jaipur News, Rajasthan News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

17 Dec 2025 10:03 pm

Published on:

17 Dec 2025 10:01 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / जोधपुर में RTDC घूमर होटल की पार्किंग बनी ‘मयखाना’, छलक रहे थे जाम, पत्रिका का कैमरा देखते ही भागे शराबी

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Crime: राजस्थान में यहां हो रही थी हथियारों की डील, एक साथ मिली इतनी पिस्तौल, पुलिस के उड़े होश

illegal arms deal, illegal arms deal in Jodhpur, illegal weapons, illegal weapons in Jodhpur, illegal weapons in Rajasthan, Jodhpur news, Rajasthan news
जोधपुर

IndiGo Flight: उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था पायलट, तभी हुआ कुछ ऐसा, वापस लौटी इंडिगो की फ्लाइट, जानिए कारण

Indigo Airlines, Indigo Airlines News, Indigo Airlines Today News, Indigo Airlines Late, Indigo Airlines Late in Jodhpur, Jodhpur Mumbai Indigo Airlines, Jodhpur News, Rajasthan News
जोधपुर

राजस्थान के रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज: नए साल 2026 में नई रेल लाइन, चमचमाते स्टेशन और ट्रेन समेत मिलेंगी ये बड़ी सौगातें

rajasthan tarin news
Patrika Special News

जोधपुर में तैनात होंगे अमरीका से आए 3 नए अपाचे हेलिकॉप्टर, बिना नजर आए दुश्मनों पर करेंगे घातक प्रहार

Apache Helicopter
जोधपुर

Jodhpur: डिवाइडर से टकराने के बाद बस का डीजल टैंक फूटा, सड़क पर फिसलती गईं गाड़ियां, लग गया जाम

Jodhpur, Jodhpur News, Rajasthan News, Bus diesel tank burst, diesel spilled on road, vehicles skidded
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.