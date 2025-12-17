Jodhpur: डिवाइडर से टकराने के बाद बस का डीजल टैंक फूटा, सड़क पर फिसलती गईं गाड़ियां, लग गया जाम

हालांकि इससे दल्ले खां की चक्की सर्कल से शास्त्रीनगर थाने और शास्त्री सर्कल रोड तक वाहनों की कतारें लग गईं। पाल लिंक रोड पर भी जाम की स्थिति बन गई। नगर निगम कर्मचारियों ने काफी प्रयास के बाद डीजल से भीगी सड़क पर मिट्टी डाली, तब जाकर फिसलन खत्म हो पाई। इसके बाद यातायात बहाल किया गया। करीब आधा-पौन घंटे तक वाहनों की कतारें लगी रहीं और यातायात बाधित रहा।