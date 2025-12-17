Rajasthan Crime: राजस्थान में यहां हो रही थी हथियारों की डील, एक साथ मिली इतनी पिस्तौल, पुलिस के उड़े होश

पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) नारायण टोगस ने बताया कि बिलाड़ा बाइपास पर दो युवकों द्वारा पिस्तौल और जिंदा कारतूस की अवैध खरीद-फरोख्त किए जाने की सूचना मिली थी। डीएसटी के हेड कांस्टेबल वीरेन्द्र चौधरी को मिली सूचना के बाद अधिकारियों को अवगत कराया गया। बिलाड़ा थानाधिकारी सवाईसिंह और डीएसटी प्रभारी एएसआई भंवराराम भंवरिया के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बाइपास क्षेत्र में घेराबंदी की और संदिग्ध नजर आए ललित सीरवी तथा दिलजीत पूनिया को हिरासत में लिया।