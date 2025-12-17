Rajasthan Crime: राजस्थान में यहां हो रही थी हथियारों की डील, एक साथ मिली इतनी पिस्तौल, पुलिस के उड़े होश

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। फोटो- पत्रिका
जोधपुर/बिलाड़ा। जोधपुर ग्रामीण जिला विशेष टीम (डीएसटी ग्रामीण) और बिलाड़ा थाना पुलिस ने बुधवार को बिलाड़ा बाइपास पर दबिश देकर पांच पिस्तौल, पांच मैगजीन, पांच जिंदा कारतूस और 1.48 लाख रुपए जब्त किए। इस कार्रवाई में मुख्य सप्लायर सहित दो युवकों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों युवक हथियारों की खरीद-फरोख्त के लिए आए हुए थे।
पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) नारायण टोगस ने बताया कि बिलाड़ा बाइपास पर दो युवकों द्वारा पिस्तौल और जिंदा कारतूस की अवैध खरीद-फरोख्त किए जाने की सूचना मिली थी। डीएसटी के हेड कांस्टेबल वीरेन्द्र चौधरी को मिली सूचना के बाद अधिकारियों को अवगत कराया गया। बिलाड़ा थानाधिकारी सवाईसिंह और डीएसटी प्रभारी एएसआई भंवराराम भंवरिया के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बाइपास क्षेत्र में घेराबंदी की और संदिग्ध नजर आए ललित सीरवी तथा दिलजीत पूनिया को हिरासत में लिया।
तलाशी के दौरान उनके पास से पांच पिस्तौल, पांच मैगजीन, पांच जिंदा कारतूस और 1.48 लाख बरामद किए गए। आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर हथियार और नकदी जब्त की गई। खारिया मीठापुर निवासी ललित पुत्र देवाराम सीरवी तथा पिचियाक निवासी दिलजीत पुत्र रामकिशोर जाट को गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई में डीएसटी के सिपाही मदन मीणा, झूमरराम, मुकनसिंह, हरेन्द्र लोहरा और अशोक भाटी भी शामिल रहे।
पुलिस के अनुसार ललित अवैध हथियारों का मुख्य सप्लायर है, जो करीब 10-15 दिन पहले मध्यप्रदेश से हथियार लाया था। दिलजीत पूनिया ने दो पिस्तौल खरीदने के लिए ललित से संपर्क किया था। पुलिस ने दोनों को उसी समय पकड़ा, जब हथियारों की खरीद-फरोख्त की जा रही थी। जब्त की गई नकदी भी अवैध हथियारों की खरीद के लिए लाई गई थी।
पुलिस ने आमजन से अपील की है कि अवैध हथियारों की खरीद-फरोख्त, मादक पदार्थों या किसी भी आपराधिक गतिविधि से दूर रहें। यदि आसपास ऐसी कोई गतिविधि नजर आए तो तुरंत नजदीकी पुलिस थाने या हेल्पलाइन नंबर पर सूचना दें। सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन करने, फोटो-वीडियो साझा करने या उकसाने वाली पोस्ट से बचें। साथ ही किराएदारों, कर्मचारियों और अज्ञात व्यक्तियों का समय पर सत्यापन अवश्य कराएं।
