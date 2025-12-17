Jodhpur Crime : जोधपुर के कायलाना झील में युवक व किशोरी का मिला शव, मचा हड़कंप

Jodhpur Crime : जोधपुर में आज सुबह कायलाना झील की तलाशी के दौरान गोताखोरों को एक युवक व किशोरी का शव मिला। युवक और किशोरी के शव को बाहर निकाला गया। इसके बाद मोबाइल के आधार पर परिजनों को सूचना दी। पुलिस के अनुसार कायलाना झील के किनारे मंगलवार देर शाम लावारिस हालत में मोपेड खड़ी मिली थी। जिसके पास में एक बैग भी मिला। इस सूचना के बाद पुलिस ने गोताखोरों की मदद से झील में तलाशी के प्रयास किए, लेकिन अंधेरा होने से तलाश रोकनी पड़ी।