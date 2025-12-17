17 दिसंबर 2025,

बुधवार

जोधपुर

Jodhpur Crime : जोधपुर के कायलाना झील में युवक व किशोरी का मिला शव, मचा हड़कंप

Jodhpur Crime : जोधपुर के कायलाना झील में बुधवार सुबह एक युवक व किशोरी का शव मिला। मोबाइल के आधार पर परिजनों को सूचना दी गई है।

less than 1 minute read
Google source verification

जोधपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 17, 2025

Jodhpur Kaylana Lake young man and a teenage girl bodies found causing panic

फाइल फोटो पत्रिका

Jodhpur Crime : जोधपुर में आज सुबह कायलाना झील की तलाशी के दौरान गोताखोरों को एक युवक व किशोरी का शव मिला। युवक और किशोरी के शव को बाहर निकाला गया। इसके बाद मोबाइल के आधार पर परिजनों को सूचना दी। पुलिस के अनुसार कायलाना झील के किनारे मंगलवार देर शाम लावारिस हालत में मोपेड खड़ी मिली थी। जिसके पास में एक बैग भी मिला। इस सूचना के बाद पुलिस ने गोताखोरों की मदद से झील में तलाशी के प्रयास किए, लेकिन अंधेरा होने से तलाश रोकनी पड़ी।

एक युवक और एक किशोरी शव मिला

पुलिस और गोताखोरों ने बुधवार सुबह झील की फिर तलाशी शुरू की। काफी देर तक तलाशी के बाद दो शव मिले। जिसमें एक शव युवक और एक किशोरी का था। दोनों शव बाहर निकाला गया। युवक की उम्र 20 साल और किशोरी 16 साल की बताई जा रही है। मौके से मिली एक जैकेट व मोबाइल को चौकी में जमा करा दिया गया है।

मोबाइल से परिजनों को दी सूचना

राजीव गांधी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मोबाइल से परिजनों को सूचना दी गई। जांच के बाद शव महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी ​भिजवाया गया। अब परिजनों का इंतजार किया जा रहा है। इधर पुलिस जांच में जुटी है।

Published on:

17 Dec 2025 02:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Jodhpur Crime : जोधपुर के कायलाना झील में युवक व किशोरी का मिला शव, मचा हड़कंप

