Jaipur Road Accident : जयपुर में तेज रफ्तार कार की टक्कर से 50 फीट दूर पलटी स्कूल वैन, 6 बच्चे गंभीर रुप से घायल

शिप्रापथ और दुर्घटना थाना दक्षिण पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात सुचारू कराया। पुलिस के अनुसार वीटी रोड सिटी पार्क गेट के सामने की गली से स्कूल वैन वीटी रोड पर आई थी और न्यू सांगानेर रोड की ओर जाने के लिए कट पार कर रही थी। इसी दौरान केसर चौराहा मुहाना मंडी रोड निवासी तन्मय शर्मा ने तेज रफ्तार कार चलाते हुए वैन को टक्कर मार दी। कार में 4 युवक सवार थे। हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। मौके पर मिले तन्मय ने पुलिस ने बताया कि, प्रतियोगी परीक्षा देने जा रहा था।