Jaipur Road Accident : जयपुर में तेज रफ्तार कार की टक्कर से 50 फीट दूर पलटी स्कूल वैन, 6 बच्चे गंभीर रुप से घायल

जयपुर में हादसे में क्षतिग्रस्त कार व वैन। वैन में पीछे लगी गैस की टंकी। अस्पताल में भर्ती घायल बच्चे। फोटो पत्रिका
Jaipur Road Accident : जयपुर के मानसरोवर में मंगलवार सुबह तेज रफ्तार का खौफनाक मंजर देखने को मिला। वीटी रोड पर न्यू सांगानेर रोड की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने सेंट एंसलम स्कूल के बच्चों से भरी वैन को साइड से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कूल वैन हवा में उछलकर करीब 50 फीट दूर जाकर पलट गई, जबकि कार तेज रफ्तार के कारण लगभग 100 मीटर दूर जाकर रुकी। हादसे में वैन में सवार छह बच्चे और चालक घायल हो गए। दो बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है।
प्रत्यक्षदर्शियों और घायल बच्चों के परिजन के अनुसार, दुर्घटना सुबह करीब 11.15 बजे हुई। वैन में सवार बच्चे परीक्षा देकर घर लौट रहे थे। टक्कर की तेज आवाज सुनकर आस-पास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे। पलटी हुई वैन में बच्चे फंसे हुए थे। लोगों ने वैन को सीधा कर बच्चों को बाहर निकाला, जिससे समय रहते बड़ी अनहोनी टल गई।
हादसे के समय वैन गैस से चल रही थी। गनीमत रही कि गैस टंकी सुरक्षित रही, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। बच्चों के परिजन में घटना को लेकर गहरा आक्रोश है। अनुज माथुर और भास्कर झा ने कहा कि पुलिस को तेज रफ्तार वाहनों पर सख्ती करनी चाहिए। इस कट पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। लोगों ने कट बंद करने या वीटी रोड पर स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग की है, ताकि किसी की जान जोखिम में न पड़े।
शिप्रापथ और दुर्घटना थाना दक्षिण पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात सुचारू कराया। पुलिस के अनुसार वीटी रोड सिटी पार्क गेट के सामने की गली से स्कूल वैन वीटी रोड पर आई थी और न्यू सांगानेर रोड की ओर जाने के लिए कट पार कर रही थी। इसी दौरान केसर चौराहा मुहाना मंडी रोड निवासी तन्मय शर्मा ने तेज रफ्तार कार चलाते हुए वैन को टक्कर मार दी। कार में 4 युवक सवार थे। हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। मौके पर मिले तन्मय ने पुलिस ने बताया कि, प्रतियोगी परीक्षा देने जा रहा था।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा कार चालक की तेज रफ्तार के कारण हुआ, लेकिन इस घटना ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। बाल वाहिनी के बजाय निजी वैन में बच्चों को लाना-ले जाना अपने आप में जोखिम भरा साबित हो रहा है।
नियमों की अनदेखी और निगरानी के अभाव में ऐसे वाहन रोजाना सड़कों पर दौड़ रहे हैं। लोगों का कहना है कि परिवहन विभाग और पुलिस की जिम्मेदारी है कि वे स्कूली बच्चों को लाने-ले जाने वाले वाहनों की नियमित जांच करें। जब तक इन पहलुओं पर ठोस कदम नहीं उठाए जाएंगे, तब तक ऐसे हादसों की आशंका बनी रहेगी।
हादसे में शिवि माथुर (8 वर्ष), अर्थव झा (10 वर्ष), अनन्या शर्मा (13 वर्ष), रिशिका जैन (10 वर्ष), धैर्य माथुर (8 वर्ष), शुभ उपाध्याय (9 वर्ष) और वैन चालक इन्द्र सिंह घायल हुए। चालक के पैर में फ्रैक्चर हुआ है। गंभीर रूप से घायल शिवि व धैर्य को निजी अस्पताल के आइसीयू में भर्ती कराया गया है, जबकि अन्य बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद निगरानी में रखा गया है।
बच्चों के सिर, हाथ व शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें लगी हैं। सभी बच्चे आस-पास के इलाके के रहने वाले हैं। मोहनपुरा स्थित शारदा एनक्लेव निवासी परिजन अंकुर माथुर ने कार चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने की रिपोर्ट दी है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग