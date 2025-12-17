17 दिसंबर 2025,

जयपुर

Rajasthan SIR Voter List: राजस्थान के किस जिले में कितने वोटर्स के कटे नाम, यहां देखें पूरी लिस्ट

Rajasthan SIR Voter List 2025: राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण में जिन वोटर्स के नाम काटे गए हैं, उनकी लिस्ट जारी कर दी गई है।

जयपुर

image

Anil Prajapat

Dec 17, 2025

Rajasthan-SIR-Voter-List-3

मतदाता लिस्ट। पत्रिका फाइल फोटो

जयपुर। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) का प्रारम्भिक चरण पूरा होने के बाद मंगलवार को अंता विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर राजस्थान के 199 विधानसभा क्षेत्रों की ड्राफ्ट मतदाता सूचियां जारी कर दी गईं। इनके अनुसार राजस्थान में मौजूदा मतदाता सूची से कुल 41,84, 819 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं और करीब 11 लाख मतदाताओं की मैपिंग नहीं होने के कारण दस्तावेज जमा कराने के लिए नोटिस जारी किए जाएंगे।

जयपुर और जोधपुर जिलों में सबसे अधिक नाम हटाए गए हैं, इसके बाद अजमेर और कोटा जिलों का नाम है। जानकारी में आया है कि शहरी विधानसभा क्षेत्रों में 10 से 11.5 फीसदी और ग्रामीण क्षेत्र वाली विधानसभाओं में औसतन करीब 5 फीसदी नाम हटाए गए हैं। अब इन मतदाताओं को 15 जनवरी से पहले एसडीएम दफ्तर में पहचान के दस्तावेजों सहित आपत्ति दर्ज करवानी होगी। इसके अलावा नए नाम जुड़वाने के लिए फ़ॉर्म-6 के साथ घोषणा पत्र जमा करवाना होगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने मंगलवार को मीडिया को ड्राफ्ट मतदाता सूचियों और आगे की तैयारियों के बारे में जानकारी दी। महाजन के अनुसार स्थाई रूप से शिफ्ट हो चुके या घर पर नहीं मिले, अब जिंदा नहीं या दोहरे जगह नाम वाले मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, अब इन्हें कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा। इनको कोई आपत्ति है तो दस्तावेजों के साथ दावा पेश कर सकते हैं।

विधानसभा क्षेत्र जहां नाम अधिक कटे

कुल मतदाताओं के अनुपात में सबसे अधिक नाम भीलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में कटे हैं, जबकि दूसरे स्थान पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का विधानसभा क्षेत्र सरदारपुरा है। जयपुर का सिविल लाइंस, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का निर्वाचन क्षेत्र सांगानेर, उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी का निर्वाचन क्षेत्र विद्याधर नगर भी टॉप-10 उन विधानसभा क्षेत्रों में शामिल हैं, जहां कुल मतदाताओं के अनुपात में सबसे अधिक प्रतिशत नाम कटे हैं।

मतदाता सूचियों में 8.75 लाख नाम मृत लोगों के

ड्राफ्ट मतदाता सूचियों के अनुसार कुल मतदाताओं का 5.43 फीसदी 29.6 लाख मतदाता ऐसे हैं, जो स्थाई रूप से अन्यत्र शिफ्ट हो गए या एसआइआर के दौरान घर पर नहीं मिले। इनके अलावा 1.6 फीसदी अर्थात 8.75 लाख का नाम उनके जिंदा नहीं होने के कारण हटाया गया, जबकि 3.44 लाख मतदाताओं के नाम दो जगह होने के कारण एक जगह से हटाए गए।

SIR का बड़ा कमाल; जयपुर में हर 9वां वोटर ड्राफ्ट सूची से बाहर, मुख्यमंत्री के क्षेत्र सांगानेर में भी 61000 नाम कटे
जयपुर
ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी, पत्रिका फोटो

