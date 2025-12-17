Rajasthan SIR Voter List: राजस्थान के किस जिले में कितने वोटर्स के कटे नाम, यहां देखें पूरी लिस्ट

जयपुर और जोधपुर जिलों में सबसे अधिक नाम हटाए गए हैं, इसके बाद अजमेर और कोटा जिलों का नाम है। जानकारी में आया है कि शहरी विधानसभा क्षेत्रों में 10 से 11.5 फीसदी और ग्रामीण क्षेत्र वाली विधानसभाओं में औसतन करीब 5 फीसदी नाम हटाए गए हैं। अब इन मतदाताओं को 15 जनवरी से पहले एसडीएम दफ्तर में पहचान के दस्तावेजों सहित आपत्ति दर्ज करवानी होगी। इसके अलावा नए नाम जुड़वाने के लिए फ़ॉर्म-6 के साथ घोषणा पत्र जमा करवाना होगा।