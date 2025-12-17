Food Security Scheme : अपात्र लाभार्थी पर केंद्र सरकार नाराज, राजस्थान के खाद्य विभाग को भेजी किसानों की सूची

Food Security Scheme : खाद्य सुरक्षा योजना के तहत वर्ष 2013 से गेहूं ले रहे अपात्र किसान अब केंद्र सरकार के रडार पर आ गए हैं। केंद्र ने ऐसे 10 हजार किसानों की पहचान की है, जो समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर गेहूं बेचने के बावजूद मुफ्त अनाज का लाभ ले रहे हैं। ये वे किसान हैं जिन्होंने केंद्र को 100 क्विंटल से अधिक गेहूं एमएसपी पर बेचा है। इन किसानों की जिलेवार सूची राज्य के खाद्य विभाग को भेजी गई है। सत्यापन के बाद अपात्र लाभार्थियों को योजना से बाहर किया जाएगा।