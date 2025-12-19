Railway Group D Exam: कम समय में अमीर बनने की चाह में बना सरगना, डमी कैंडिडेट बैठाने के बदले वसूलता मोटी रकम

जांच में सामने आया है कि गौतम सिर्फ दूसरों के लिए व्यवस्था करने तक सीमित नहीं था। वह खुद भी कई बार डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा दे चुका है। वर्ष 2022 में जयपुर के कानोता क्षेत्र में वह डमी कैंडिडेट के रूप में परीक्षा देते हुए पकड़ा गया था। इसके अलावा उसने उत्तर प्रदेश और बिहार में कुल दस परीक्षाएं दीं, जिनमें छह बार वह स्वयं डमी कैंडिडेट बना, जबकि चार मामलों में उसने किसी अन्य को मूल अभ्यर्थी के स्थान पर बैठाया। रेलवे ग्रुप-डी के ताजा मामले में दौसा निवासी संजीव ने गौतम से संपर्क किया था। मामले में ऋषभ रंजन और गौतम की गिरफ्तारी के बाद मूल अभ्यर्थी अभिषेक मीना और संजीव फरार हो गए।