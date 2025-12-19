लव मैरिज करने वाली युवतियों को भी भिखारी बताकर ठूंसा, 35 माह से बर्बरता की हदें पार, टॉर्चर नेटवर्क बेनकाब

बंधकों में दो युवतियां भी थीं, जिन्होंने लव मैरिज की थी। इनमें एक डी-फार्मा और दूसरी बी-फार्मा शिक्षित है। परिजन की शिकायत के बाद पुलिस ने उन्हें दस्तयाब कर नारी निकेतन भेजने के बजाय ‘मेरी पहल’ संस्था में रखा। जब संस्था के संचालक से पूछा कि ये युवतियां न तो भिक्षुक हैं और न ही उन्हें किसी स्किल ट्रेनिंग की आवश्यकता है तो वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका।