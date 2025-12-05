राजस्थान की जज भड़कीं: बोलीं- स्कूल बस में बच्चों को जानवरों से भी बदतर तरीके से ठूंसा, हादसा हो जाए तो जिम्मेदारी कौन लेगा?

जज गुप्ता ने अभिभावकों से भी अपील की कि वे बच्चों की सुरक्षा को लेकर जागरुक रहें। उन्होंने कहा कि कई माता-पिता 100-200 रुपए बचाने के लिए यह नहीं देखते कि उनके बच्चे किस स्थिति में यात्रा कर रहे हैं। हादसे के बाद पछताने की बजाय पहले से सावधानी बरतना जरूरी है। उन्होंने साफ कहा कि स्कूल प्रशासन जवाब देने की स्थिति में नहीं है, इसलिए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई तय है।