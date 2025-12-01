Rajasthan News : भारतमाला हाईवे पर ट्रेलर में लगी भीषण आग, चालक जिंदा जला

फोटो पत्रिका
बालोतरा। जिले के मंडली थाना क्षेत्र में भारतमाला हाईवे पर सोमवार शाम लगभग 5 बजे एक बेकाबू ट्रेलर डिवाइडर से टकरा गया। हादसे में ट्रेलर में भीषण आग लग गई और चालक जिंदा जल गया। यह दुर्घटना रोड़वा गांव के पास हुई, जहां गुजरात से पंजाब की ओर जा रहा ट्रेलर अचानक अनियंत्रित हो गया और उसमें भीषण आग लग गई।
सूचना मिलते ही मंडली थाना पुलिस और बालोतरा फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। दमकल ने करीब 30 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तब तक चालक पूरी तरह जल चुका था। मृतक की शिनाख्त के प्रयास जारी हैं।
मंडली थाना के सब-इंस्पेक्टर किरण कुमार ने बताया कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रेलर का अगला हिस्सा देखते ही देखते आग में घिर गया और लपटें दूर-दूर तक फैल गईं। हादसे के बाद हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई और यातायात प्रभावित हुआ।
पुलिस ने तुरंत ट्रैफिक डायवर्ट कर यातायात को सुचारू किया। उन्होंने बताया कि ट्रेलर में सफेद पाउडर से भरे कट्टे लदे थे, जिनकी जांच जारी है। पुलिस के अनुसार दुर्घटना के सटीक कारणों की जांच की जा रही है और सभी पहलुओं की रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
