Rajasthan News : भारतमाला हाईवे पर ट्रेलर में लगी भीषण आग, चालक जिंदा जला

बालोतरा। जिले के मंडली थाना क्षेत्र में भारतमाला हाईवे पर सोमवार शाम लगभग 5 बजे एक बेकाबू ट्रेलर डिवाइडर से टकरा गया। हादसे में ट्रेलर में भीषण आग लग गई और चालक जिंदा जल गया। यह दुर्घटना रोड़वा गांव के पास हुई, जहां गुजरात से पंजाब की ओर जा रहा ट्रेलर अचानक अनियंत्रित हो गया और उसमें भीषण आग लग गई।