Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाड़मेर

Rajasthan News : भारतमाला हाईवे पर ट्रेलर में लगी भीषण आग, चालक जिंदा जला

बालोतरा जिले के मंडली थाना क्षेत्र में भारतमाला हाईवे पर सोमवार शाम लगभग 5 बजे एक बेकाबू ट्रेलर डिवाइडर से टकरा गया। हादसे में ट्रेलर में भीषण आग लग गई और चालक जिंदा जल गया।

less than 1 minute read
Google source verification

बाड़मेर

image

kamlesh sharma

Dec 01, 2025

फोटो पत्रिका

बालोतरा। जिले के मंडली थाना क्षेत्र में भारतमाला हाईवे पर सोमवार शाम लगभग 5 बजे एक बेकाबू ट्रेलर डिवाइडर से टकरा गया। हादसे में ट्रेलर में भीषण आग लग गई और चालक जिंदा जल गया। यह दुर्घटना रोड़वा गांव के पास हुई, जहां गुजरात से पंजाब की ओर जा रहा ट्रेलर अचानक अनियंत्रित हो गया और उसमें भीषण आग लग गई।

सूचना मिलते ही मंडली थाना पुलिस और बालोतरा फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। दमकल ने करीब 30 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तब तक चालक पूरी तरह जल चुका था। मृतक की शिनाख्त के प्रयास जारी हैं।

मंडली थाना के सब-इंस्पेक्टर किरण कुमार ने बताया कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रेलर का अगला हिस्सा देखते ही देखते आग में घिर गया और लपटें दूर-दूर तक फैल गईं। हादसे के बाद हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई और यातायात प्रभावित हुआ।

पुलिस ने तुरंत ट्रैफिक डायवर्ट कर यातायात को सुचारू किया। उन्होंने बताया कि ट्रेलर में सफेद पाउडर से भरे कट्टे लदे थे, जिनकी जांच जारी है। पुलिस के अनुसार दुर्घटना के सटीक कारणों की जांच की जा रही है और सभी पहलुओं की रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Dec 2025 08:47 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / Rajasthan News : भारतमाला हाईवे पर ट्रेलर में लगी भीषण आग, चालक जिंदा जला

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान: शादी समारोह में डांस करने गए युवक का अपहरण, मां से मोबाइल पर पैसे की डिमांड

kidnapped
बाड़मेर

स्कूल-कॉलेजों से NCC गायब: 1070 KM लंबा है भारत-पाक बॉर्डर, फिर भी राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में 95% युवा प्रशिक्षण से दूर

NCC
बाड़मेर

Exclusive: सांसद बेनीवाल बोले- अब समाधान का वक्त, हर अधूरे वादे पर होगी ‘लड़ाई’, बाड़मेर-जैसलमेर की जरूरतें होंगी पूरी

MP Ummedaram Beniwal
बाड़मेर

Air Pollution: राजस्थान में दिल्ली जैसे हालात, AQI 400 पार, सांस और आंखों में जलन से लोग परेशान

AQI crosses 400 in Balotra
बाड़मेर

बड़ी सौगात: राजस्थान के 38 जिलों में होगा नए पशु चिकित्सालयों का निर्माण, जानें किस जिले में कितने बनेंगे

CM Bhajanlal
बाड़मेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.