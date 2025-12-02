Patrika LogoSwitch to English

बाड़मेर

बाड़मेर में महिला मंडल संस्थान पर ED की रेड, बाहरी फंडिंग की जांच में डायरेक्टर आदिल खान से लंबी पूछताछ

बाड़मेर की इंदिरा कॉलोनी स्थित महिला मंडल आगोर संस्थान के कार्यालय पर ईडी ने सर्च कार्रवाई की। टीम ने निदेशक आदिल खां से पूछताछ कर दस्तावेज खंगाले। बाहरी फंडिंग की आशंका जताई गई, पर पुष्टि नहीं हुई।

बाड़मेर

image

Arvind Rao

Dec 02, 2025

Barmer ED raids Mahila Mandal Sansthan

Barmer ED raids Mahila Mandal Sansthan (Patrika Photo)

Barmer News: बाड़मेर शहर के इंदिरा कॉलोनी स्थित महिला मंडल आगोर संस्थान के कार्यालय में सोमवार सुबह ईडी की टीम पहुंची और सर्च अभियान चलाया गया। इस दौरान संस्थान से जुड़े दस्तावेज खंगाले गए हैं।

अंदेशा जताया जा रहा है कि संस्थान को करोड़ों रुपए की बाहरी फंडिंग हुई है। हालांकि, कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। जानकारी के मुताबिक, प्रर्वतन निदेशालय (ईडी) की टीम महिला मंडल आगोर संस्थान कार्यालय पहुंची। जहां संस्थान के निदेशक आदिल खां से पूछताछ की गई है।

साथ ही संस्थान से जुड़े दस्तावेज को लेकर पूछताछ की गई है। हालांकि, क्या पूछताछ हुई और क्या दस्तावेजों की जांच की गई है, इसका कोई खुलासा नहीं हो पाया है। टीम के सदस्य दो कार में सवार होकर पहुंचे थे। यहां करीब सुबह से दोपहर तक सर्च की कार्रवाई चलती रही।

लंबे समय से काम रही है संस्था

संस्थान पश्चिमी राजस्थान के चार जिलों में काम करती है। 25 जनवरी 1991 से इस संस्था की शुरुआत बाड़मेर से हुई थी, इसके साथ ही संस्था सबसे पिछड़े समुदायों को मजबूत बनाने के लिए काम कर रहा है। सूखे से जूझ रहे गांव में बुनियादी अधिकारों के लिए लड़ने वाली महिलाओं के एक छोटे से समूह के रूप में इसकी शुरुआत हुई।

02 Dec 2025 09:19 am

Hindi News / Rajasthan / Barmer / बाड़मेर में महिला मंडल संस्थान पर ED की रेड, बाहरी फंडिंग की जांच में डायरेक्टर आदिल खान से लंबी पूछताछ

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

