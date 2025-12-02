बाड़मेर में महिला मंडल संस्थान पर ED की रेड, बाहरी फंडिंग की जांच में डायरेक्टर आदिल खान से लंबी पूछताछ

Barmer ED raids Mahila Mandal Sansthan (Patrika Photo)
Barmer News: बाड़मेर शहर के इंदिरा कॉलोनी स्थित महिला मंडल आगोर संस्थान के कार्यालय में सोमवार सुबह ईडी की टीम पहुंची और सर्च अभियान चलाया गया। इस दौरान संस्थान से जुड़े दस्तावेज खंगाले गए हैं।
अंदेशा जताया जा रहा है कि संस्थान को करोड़ों रुपए की बाहरी फंडिंग हुई है। हालांकि, कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। जानकारी के मुताबिक, प्रर्वतन निदेशालय (ईडी) की टीम महिला मंडल आगोर संस्थान कार्यालय पहुंची। जहां संस्थान के निदेशक आदिल खां से पूछताछ की गई है।
साथ ही संस्थान से जुड़े दस्तावेज को लेकर पूछताछ की गई है। हालांकि, क्या पूछताछ हुई और क्या दस्तावेजों की जांच की गई है, इसका कोई खुलासा नहीं हो पाया है। टीम के सदस्य दो कार में सवार होकर पहुंचे थे। यहां करीब सुबह से दोपहर तक सर्च की कार्रवाई चलती रही।
संस्थान पश्चिमी राजस्थान के चार जिलों में काम करती है। 25 जनवरी 1991 से इस संस्था की शुरुआत बाड़मेर से हुई थी, इसके साथ ही संस्था सबसे पिछड़े समुदायों को मजबूत बनाने के लिए काम कर रहा है। सूखे से जूझ रहे गांव में बुनियादी अधिकारों के लिए लड़ने वाली महिलाओं के एक छोटे से समूह के रूप में इसकी शुरुआत हुई।
