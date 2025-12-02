बाड़मेर में महिला मंडल संस्थान पर ED की रेड, बाहरी फंडिंग की जांच में डायरेक्टर आदिल खान से लंबी पूछताछ

संस्थान पश्चिमी राजस्थान के चार जिलों में काम करती है। 25 जनवरी 1991 से इस संस्था की शुरुआत बाड़मेर से हुई थी, इसके साथ ही संस्था सबसे पिछड़े समुदायों को मजबूत बनाने के लिए काम कर रहा है। सूखे से जूझ रहे गांव में बुनियादी अधिकारों के लिए लड़ने वाली महिलाओं के एक छोटे से समूह के रूप में इसकी शुरुआत हुई।