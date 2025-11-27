CBI Raid: राजस्थान में करोड़ों की रिश्वतखोरी का भंडाफोड़, CBI का 9 ठिकानों पर छापा, 1.15 करोड़ बरामद

सीबीआइ की टीमों ने जयपुर, कोटा और अन्य स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान 1 करोड़ 15 लाख रुपए नकद, ट्रांजेक्शन डिटेल्स, प्रॉपर्टी के दस्तावेज और अन्य कागजात बरामद किए गए। सूत्रों की मानें तो जयपुर में सी-स्कीम, मालवीय नगर और जगतपुरा में छापे की कार्रवाई कर दस्तावेज जब्त किए गए हैं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के ठिकानों पर भी सीबीआइ ने छापेमारी की है। सीबीआइ ने यह केस 25 नवंबर को आरोपी वकील, आइटीएटी जयपुर के मेंबर और असिस्टेंट रजिस्ट्रार सहित अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज किया।