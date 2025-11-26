Rajasthan Crime: पुलिस ने पकड़ा ‘साइबर-हवाला’ नेटवर्क, 21 लाख कैश, 21 किलो चांदी, 64 एटीएम कार्ड मिले, 3 गिरफ्तार

इस आधार पर पुलिस की टीम ओवरब्रिज से आगे पुलिस लाइन के पीछे अबोहर रोड पर मोड पर पहुंची तो वहां पर सफेद रंग की गाड़ियां खड़ी मिलीं। इन गाड़ियों की तलाशी में 21.10 लाख रुपए, 21.514 किलोग्राम चांदी, 90 चेकबुक, 13 पासबुक, 64 एटीएम कार्ड , 44 सिम कार्ड, कई व्यक्तियों के आधार कार्ड, पैन कार्ड, जनाधार कार्ड, 12 रबर स्टाम्प/ मुहरें, 23 बिल बुक/ रजिस्ट्रेशन बुक, लैपटाप, फर्जी कम्पनियों के जीएसटी नम्बर और अन्य दस्तावेज बरामद हुए।