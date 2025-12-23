अवैध संबंधों में अड़चन बनी थी पत्नी, हत्या का आरोपी पति गिरफ्तार

श्रीगंगानगर. अवैध संबंधों में रोड़ा बन रही पत्नी की निर्मम हत्या कर शव को घर की डिग्गी में छिपाने और आत्महत्या का रूप देने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड में आरोपी पति छिन्द्रपाल को गिरफ्तार कर लिया है। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट और गहन अनुसंधान में महिला की मौत गला घोंटने से होना सामने आया, जिसके बाद आरोपी से सख्ती से पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपी ने जुर्म स्वीकार कर लिया। पुलिस अधीक्षक डा. अमृता दुहन ने बताया कि आठ दिसंबर को आरोपी छिन्द्रपाल ने अपनी पत्नी पूजा उर्फ बबली की गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को घर में बनी डिग्गी में डाल दिया और मामले को आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया। प्रारंभिक तौर पर मामला संदिग्ध लगने पर शव का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से कराया गया, जिसमें मौत का कारण स्पष्ट रूप से गला घुटना पाया गया।
पच्चीस साल पहले हुई थी शादी
एसपी ने बताया कि मृतका की शादी पच्चीस साल पहले हुई थी लेकिन आरोपी पति के एक महिला के साथ अवैध संबंध थे, जिसका उसकी पत्नी पूजा उर्फ बबली विरोध करती थी। इसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच लगातार विवाद होता रहता था। आरोप है कि अवैध संबंधों में शामिल महिला के उकसावे पर ही छिन्द्रपाल ने इस वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में अन्य आरोपियों की भूमिका को लेकर भी जांच जारी है।
मृतका के पिता ने कराई थी एफआइआर
मामले को लेकर मृतका के पिता ने रायसिंहनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनकी पुत्री पूजा उर्फ बबली की शादी के बाद से ही पति, सास काली देवी और अन्य ससुरालजन दहेज की मांग को लेकर पूजा को प्रताड़ित करते रहे। कई बार समझाइश और पंचायतों के माध्यम से मामला शांत कराया गया, लेकिन प्रताड़ना का सिलसिला थमता नहीं रहा। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि 8 दिसंबर को दहेज की मांग को लेकर पूजा के साथ मारपीट की गई। कुछ समय बाद परिजनों को फोन कर बताया गया कि पूजा की तबीयत बिगड़ गई है, और थोड़ी देर बाद उसी नंबर से सूचना दी गई कि उसकी मौत हो गई है तथा शव मोर्चरी में रखा है।
