अवैध संबंधों में अड़चन बनी थी पत्नी, हत्या का आरोपी पति गिरफ्तार

श्रीगंगानगर. अवैध संबंधों में रोड़ा बन रही पत्नी की निर्मम हत्या कर शव को घर की डिग्गी में छिपाने और आत्महत्या का रूप देने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड में आरोपी पति छिन्द्रपाल को गिरफ्तार कर लिया है। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट और गहन अनुसंधान में महिला की मौत गला घोंटने से होना सामने आया, जिसके बाद आरोपी से सख्ती से पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपी ने जुर्म स्वीकार कर लिया। पुलिस अधीक्षक डा. अमृता दुहन ने बताया कि आठ दिसंबर को आरोपी छिन्द्रपाल ने अपनी पत्नी पूजा उर्फ बबली की गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को घर में बनी डिग्गी में डाल दिया और मामले को आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया। प्रारंभिक तौर पर मामला संदिग्ध लगने पर शव का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से कराया गया, जिसमें मौत का कारण स्पष्ट रूप से गला घुटना पाया गया।



पच्चीस साल पहले हुई थी शादी