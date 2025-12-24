कागजों में सफाई,जमीन पर गड़बड़ी: 17 एमडी ग्राम पंचायत में 11 लाख का गड़बड़झाला उजागर

पंचायत समिति घड़साना की ग्राम पंचायत 17 एमडी के चक 22 एमडी में अवैध पट्टा वितरण का बड़ा मामला भी पहले सामने आ चुका है। जांच में खुलासा हुआ कि तत्कालीन सरपंच रेखा कल्याणा, ग्राम विकास अधिकारी मोहनलाल और कनिष्ठ अभियंता ने आपसी मिलीभगत से ग्राम पंचायत की खाली भूमि का गैरकानूनी तरीके से आवंटन किया। नियमों को दरकिनार कर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के निवासियों को आवासीय पट्टे जारी किए गए। जांच रिपोर्ट के अनुसार इस अवैध आवंटन से राजकोष को 52 लाख 13 हजार 160 रुपए का सीधा आर्थिक नुकसान हुआ। प्रकरण को गंभीर मानते हुए दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और नुकसान की भरपाई के लिए उच्च स्तर पर रिपोर्ट भेजी गई थी। लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई।