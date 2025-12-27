एसीबी की लचर खामियों से रिश्वत प्रकरण में डिस्कॉम के जेईएन दोषमुक्त

श्रीगंगानगर। रिश्वत लेने के मामले में जांच एजेंसी की लचर अनुसंधान से आरोपी को अदालत ने अभियोजन पक्ष के ठोस साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया। यह निर्णय एसीबी कोर्ट की स्पेशज जज शैल कुमारी सोलंकी ने सुनाया।बचाव पक्ष के वकील खुशीर्द आलम के अनुसार इस निर्णय में अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने में विफल रहा, ऐसे में अभियुक्त जोधपुर डिस्कॉम के तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता (जेईएन) राकेश कुमार मीणा को दंडित नहीं किया जा सकता। एसीबी चौकी हनुमानगढ़ की ओर से वर्ष 2018 में दायर आरोप पत्र के अनुसार परिवादी बलकरण सिंह ने शिकायत दी थी कि चक 1 बीबी स्थित कृषि कनेक्शनों के मीटर खराब बताकर जेईएन ने लाखों रुपये के बकाया का हवाला देते हुए राशि रफा-दफा करने के बदले रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। एसीबी ने सत्यापन के बाद ट्रैप कार्रवाई करते हुए आरोपी के पास से 50 हजार रुपये बरामद करने का दावा किया था। बाद में डिजिटल रिकॉर्डिंग, सीडी, गवाहों के बयान व रासायनिक परीक्षण रिपोर्ट न्यायालय में साक्ष्य के रूप में पेश किए गए।