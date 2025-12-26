घड़साना का गैंगस्टर मयंक सिंह रायपुर में गिरफ्तार, झारखंड-छत्तीसगढ़ में चला रहा था गैंग

श्रीगंगानगर। अपराध जगत में तेजी से उभरते हुए एक नाम मयंक सिंह उर्फ सुनील सिंह मीणा को छत्तीसगढ़ की रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घड़साना निवासी मयंक ने राजस्थान से दूर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अपना नेटवर्क खड़ा किया और लंबे समय तक विदेश में बैठकर कारोबारियों में खौफ फैलाता रहा। रायपुर में पीआरए ग्रुप के एक कारोबारी पर फायरिंग के मामले में उसे ट्रांजिट रिमांड पर झारखंड की रामगढ़ जेल से रायपुर लाया गया, जहां पूछताछ में कई अहम खुलासों की उम्मीद है।