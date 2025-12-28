श्री गंगानगर: लिव-इन पार्टनर से मिलने आए स्कूल संचालक की संदिग्ध मौत, खाना खाने के बाद अचानक बिगड़ी तबीयत

मृतक भजनलाल (फाइल फोटो-पत्रिका)
श्री गंगानगर। हिन्दुमलकोट बॉर्डर से सटे गांव कोनी निवासी एक स्कूल संचालक की जिला मुख्यालय के जी ब्लॉक में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। स्कूल संचालक शनिवार की देर रात कार से अपनी लिव-इन पार्टनर से मिलने शहर आया था, जहां रात में उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई।
परिजनों ने बताया कि रविवार सुबह करीब साढ़े चार बजे स्कूल संचालक की प्रेमिका, उसकी बहन और बहनोई युवक को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।
एएसआई जयराम मीणा के अनुसार, मृतक की पहचान कोनी ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच हरिराम नायक के 29 वर्षीय बेटे भजनलाल के रूप में हुई है। भजनलाल शनिवार देर रात कार से प्रेमिका के किराये के कमरे पर पहुंचा था। रात में भोजन करने के कुछ समय बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई।
हालत गंभीर होने पर एक निजी चिकित्सक को बुलाया गया, लेकिन राहत नहीं मिली। बाद में प्रेमिका ने अपनी बहन और बहनोई को बुलाकर उसे अस्पताल ले गए। अस्पताल पहुंचने पर डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
मृतक के चाचा बीरूराम की रिपोर्ट पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। भजनलाल निजी शिक्षक था और गांव में एक स्कूल का संचालन करता था। पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है।
मृतक के परिजनों ने बताया कि पिछले 4-5 साल से भजनलाल युवती के साथ शहर में लिव-इन में रहता था। इसके साथ ही अपने गांव में एक प्राइवेट स्कूल का संचालन करता था। अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। मृतक के पिता हरिराम नायक सरपंच थे, जिनकी हाल ही में लंबी बीमारी की वजह से मौत हो गई थी।
बड़ी खबरेंView All
श्री गंगानगर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग