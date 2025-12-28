श्री गंगानगर: लिव-इन पार्टनर से मिलने आए स्कूल संचालक की संदिग्ध मौत, खाना खाने के बाद अचानक बिगड़ी तबीयत

मृतक के परिजनों ने बताया कि पिछले 4-5 साल से भजनलाल युवती के साथ शहर में लिव-इन में रहता था। इसके साथ ही अपने गांव में एक प्राइवेट स्कूल का संचालन करता था। अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। मृतक के पिता हरिराम नायक सरपंच थे, जिनकी हाल ही में लंबी बीमारी की वजह से मौत हो गई थी।