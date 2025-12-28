जयपुर में 12वीं मंजिल से कूदकर कॉलेज स्टूडेंट ने की आत्महत्या, परीक्षा में नकल करते पकड़े जाने के बाद उठाया कदम

मृतक के परिजनों और दोस्तों ने बताया कि परीक्षा के बाद वह फोन पर असामान्य और भ्रमित बातें कर रहा था तथा मानसिक रूप से बेहद दबाव में था। कॉलेज प्रशासन को भी उसकी स्थिति की जानकारी मिली थी और वार्डन ने उसे समझाने की कोशिश की थी कि इस घटना से उसका भविष्य पूरी तरह खत्म नहीं होता। वार्डन से बातचीत के बाद उसने हॉस्टल लौटने की बात कहकर फोन बंद कर दिया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है।