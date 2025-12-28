जयपुर में 12वीं मंजिल से कूदकर कॉलेज स्टूडेंट ने की आत्महत्या, परीक्षा में नकल करते पकड़े जाने के बाद उठाया कदम

फोटो-एआई जेनरेटेड
जयपुर। राजधानी में एक 19 वर्षीय कॉलेज छात्र ने 12वीं मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि छात्र परीक्षा के दौरान नकल करते पकड़े जाने के बाद मानसिक तनाव और अवसाद में था। मृतक छात्र की पहचान बिहार के पटना निवासी प्रियांशु राज के रूप में हुई है, जो पिछले छह माह से जयपुर की मणिपाल यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर का छात्र था और हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा था।
पुलिस के अनुसार, प्रियांशु के पहले सेमेस्टर में एक विषय में बैक लग गई थी। 26 दिसंबर को दोपहर 3 से 6 बजे तक उसका बैक पेपर था। परीक्षा के दौरान वह नकल करते हुए पकड़ा गया, जिसके बाद शिक्षकों ने उसकी उत्तर पुस्तिका और पर्चियां जब्त कर लीं और उसे दूसरी कॉपी दी गई। इस घटना के बाद वह बेहद परेशान और तनावग्रस्त हो गया।
घटना वाले दिन प्रियांशु कॉलेज से करीब पांच किलोमीटर दूर बगरू टोल प्लाजा के पास स्थित एक निर्माणाधीन 12 मंजिला इमारत तक पहुंचा। वहां जाने से पहले उसने एक वाहन किराये पर लिया और रास्ते में विषाक्त पदार्थ तथा पानी की बोतल खरीदी। शाम करीब 7:15 बजे वह निर्माणाधीन बिल्डिंग में मजदूरों के साथ अंदर गया। 12वीं मंजिल पर पहुंचकर उसने अपना बैग और मोबाइल दीवार पर रखा और नीचे छलांग लगा दी। गिरने की आवाज इतनी तेज थी कि वहां मौजूद लोगों को पहले लगा कोई मजदूर गिर गया है।
सूचना मिलने पर बगरू थाना पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल छात्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस को छत से मिले बैग की तलाशी में छात्र के दस्तावेज, मोबाइल फोन, जहर और पानी की बोतल मिली, जिससे उसकी पहचान की पुष्टि हुई।
मृतक के परिजनों और दोस्तों ने बताया कि परीक्षा के बाद वह फोन पर असामान्य और भ्रमित बातें कर रहा था तथा मानसिक रूप से बेहद दबाव में था। कॉलेज प्रशासन को भी उसकी स्थिति की जानकारी मिली थी और वार्डन ने उसे समझाने की कोशिश की थी कि इस घटना से उसका भविष्य पूरी तरह खत्म नहीं होता। वार्डन से बातचीत के बाद उसने हॉस्टल लौटने की बात कहकर फोन बंद कर दिया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग