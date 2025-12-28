28 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर में 12वीं मंजिल से कूदकर कॉलेज स्टूडेंट ने की आत्महत्या, परीक्षा में नकल करते पकड़े जाने के बाद उठाया कदम

राजधानी जयपुर में एक कॉलेज छात्र ने निर्माणाधीन इमारत की 12वीं मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े जाने के बाद वह डिप्रेशन में था।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Kamal Mishra

Dec 28, 2025

Jaipur student suicide

फोटो-एआई जेनरेटेड

जयपुर। राजधानी में एक 19 वर्षीय कॉलेज छात्र ने 12वीं मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि छात्र परीक्षा के दौरान नकल करते पकड़े जाने के बाद मानसिक तनाव और अवसाद में था। मृतक छात्र की पहचान बिहार के पटना निवासी प्रियांशु राज के रूप में हुई है, जो पिछले छह माह से जयपुर की मणिपाल यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर का छात्र था और हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा था।

पुलिस के अनुसार, प्रियांशु के पहले सेमेस्टर में एक विषय में बैक लग गई थी। 26 दिसंबर को दोपहर 3 से 6 बजे तक उसका बैक पेपर था। परीक्षा के दौरान वह नकल करते हुए पकड़ा गया, जिसके बाद शिक्षकों ने उसकी उत्तर पुस्तिका और पर्चियां जब्त कर लीं और उसे दूसरी कॉपी दी गई। इस घटना के बाद वह बेहद परेशान और तनावग्रस्त हो गया।

रास्ते में विषाक्त पदार्थ खरीदा

घटना वाले दिन प्रियांशु कॉलेज से करीब पांच किलोमीटर दूर बगरू टोल प्लाजा के पास स्थित एक निर्माणाधीन 12 मंजिला इमारत तक पहुंचा। वहां जाने से पहले उसने एक वाहन किराये पर लिया और रास्ते में विषाक्त पदार्थ तथा पानी की बोतल खरीदी। शाम करीब 7:15 बजे वह निर्माणाधीन बिल्डिंग में मजदूरों के साथ अंदर गया। 12वीं मंजिल पर पहुंचकर उसने अपना बैग और मोबाइल दीवार पर रखा और नीचे छलांग लगा दी। गिरने की आवाज इतनी तेज थी कि वहां मौजूद लोगों को पहले लगा कोई मजदूर गिर गया है।

बैग में मिली ये चीजें

सूचना मिलने पर बगरू थाना पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल छात्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस को छत से मिले बैग की तलाशी में छात्र के दस्तावेज, मोबाइल फोन, जहर और पानी की बोतल मिली, जिससे उसकी पहचान की पुष्टि हुई।

पुलिस जांच में जुटी

मृतक के परिजनों और दोस्तों ने बताया कि परीक्षा के बाद वह फोन पर असामान्य और भ्रमित बातें कर रहा था तथा मानसिक रूप से बेहद दबाव में था। कॉलेज प्रशासन को भी उसकी स्थिति की जानकारी मिली थी और वार्डन ने उसे समझाने की कोशिश की थी कि इस घटना से उसका भविष्य पूरी तरह खत्म नहीं होता। वार्डन से बातचीत के बाद उसने हॉस्टल लौटने की बात कहकर फोन बंद कर दिया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है।

ये भी पढ़ें

Banswara Crime : यौन शोषण से नाबालिग हुई गर्भवती!, परिजन चौंके, दो बच्चों का पिता आरोपी गिरफ्तार
बांसवाड़ा
Banswara Crime minor girl became pregnant sexually assaulted her family shocked two children father accused arrested

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

28 Dec 2025 05:17 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में 12वीं मंजिल से कूदकर कॉलेज स्टूडेंट ने की आत्महत्या, परीक्षा में नकल करते पकड़े जाने के बाद उठाया कदम

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

आपकी बात: कैब सर्विस का उपयोग करते समय महिलाओं को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?

ओपिनियन

Rajasthan Rain Alert: मौसम का बदलेगा मिजाज, पश्चिमी विक्षोभ दिखाएगा असर, दो दिन बारिश की चेतावनी जारी

Rainfall Warning, Heavy Showers, Himachal Pradesh rain alert, Himachal Pradesh Weather, Hurricane, hydro-meteorology rain, IMD, IMD alert, IMD Lucknow bulletin, imd rain alert, imd red alert, IMD Warning, Imd weather forecast, India ka aaj ka mausam today, Indian Meteorological Department update, Jaipur Rain Aleet, Jammu-Kashmir Rain Alert, Jammu-Kashmir weather
जयपुर

Chand Baori of Rajasthan : दुनिया में मशहूर है राजस्थान की चांद बावड़ी, उल्टे पिरामिड शैली में किया गया है इसका निर्माण

Rajasthan Chand Baori is famous worldwide it is built in an inverted pyramid style
जयपुर

AI पानी ही नहीं पी रहा बिजली भी खा रहा, डेटा सेंटर्स की बढ़ती भूख पर्यावरण को पहुंचा रही नुकसान

जयपुर

जयपुर में पूर्व डीजी ने पिस्टल लहराई! प्रसादी कार्यक्रम में मौजूद लोगों से हुई धक्का-मुक्की, डर के मारे ड्राइवर गाड़ी छोड़कर भागा

Former DG Navdeep Singh
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.