नशे पर प्रहार: तस्करों के कब्जों पर चलाया बुलडोजर, 2.5 करोड़ की सरकारी भूमि अतिक्रमण मुक्त

श्रीगंगानगर. जिले में नशा तस्करों और आदतन अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन फ्रीज के तहत अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाया। इस कार्रवाई में करीब 2.5 करोड़ रुपये मूल्य की सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन ने बताया कि राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार महानिरीक्षक पुलिस बीकानेर रेंज ओमप्रकाश के नेतृत्व में जिले में ऑपरेशन फ्रीज चलाया जा रहा है। इसके तहत नशा तस्करों और आदतन अपराधियों की संपत्तियों तथा उनके द्वारा सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमणों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में बुधवार को जिले में चार अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई की गई। इनमें पुलिस थाना सूरतगढ़ शहर क्षेत्र में दोएसादुलशहर में एक तथा श्रीकरणपुर में एक आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गई। प्रशासन के सहयोग से आरोपियों द्वारा सरकारी भूमि पर किए गए अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया।