11 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

ऑनलाइन आवेदन कर लो तैयारी,14 मार्च से अंग्रेजी स्कूल में दाखिले की बारी

श्रीगंगानगर.जिले में महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों और अन्य राजकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जा रही है। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में विस्तृत कार्यक्रम जारी किया है। प्रवेश के लिए अभिभावक 14 से 23 मार्च तक शाला दर्पण पोर्टल या क्यूआर कोड के माध्यम से [&hellip;]

2 min read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Krishan Ram

Mar 11, 2026

श्रीगंगानगर.जिले में महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों और अन्य राजकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जा रही है। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में विस्तृत कार्यक्रम जारी किया है। प्रवेश के लिए अभिभावक 14 से 23 मार्च तक शाला दर्पण पोर्टल या क्यूआर कोड के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार विद्यार्थियों का चयन ऑनलाइन लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। 24 मार्च को प्राप्त आवेदनों की सूची और कक्षावार रिक्त सीटों की जानकारी विद्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी। 25 मार्च को लॉटरी निकाली जाएगी और 27 मार्च को चयनित विद्यार्थियों की सूची जारी की जाएगी। प्रवेश प्रक्रिया 28 मार्च से शुरू होगी तथा नए सत्र का शिक्षण कार्य एक अप्रेल से प्रारंभ होगा।

वहां नर्सरी में नए प्रवेश दिए जाएंगे

निर्देशों के अनुसार जिन विद्यालयों में बाल वाटिका संचालित है, वहां नर्सरी में नए प्रवेश दिए जाएंगे। अन्य कक्षाओं में पहले से अध्ययनरत विद्यार्थियों को क्रमोन्नत करने के बाद बची सीटों पर नए विद्यार्थियों को प्रवेश मिलेगा। जिन विद्यालयों में बाल वाटिका नहीं है, वहां कक्षा प्रथम में सभी सीटों पर नए प्रवेश दिए जाएंगे।

प्रति सेक्शन विद्यार्थियों को प्रवेश

  • कक्षा 1 से 6: प्रति सेक्शन 30 विद्यार्थी
  • कक्षा 7 व 8: प्रति सेक्शन 35 विद्यार्थी
  • कक्षा 9 से 12: प्रति सेक्शन 60 विद्यार्थी
  • पहले विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को क्रमोन्नत कर प्रवेश दिया जाएगा,उसके बाद शेष सीटों पर नए प्रवेश होंगे। प्रवेश प्रक्रिया की जिम्मेदारी संबंधित प्रधानाचार्य की होगी,जबकि जिला व ब्लॉक स्तर पर नोडल अधिकारी निगरानी करेंगे।

प्रवेश की समय-सारणी

  • 14 से 23 मार्च 2026 - ऑनलाइन आवेदन
  • 24 मार्च 2026 - आवेदनों व रिक्त सीटों की सूची जारी
  • 25 मार्च 2026 - ऑनलाइन लॉटरी
  • 27 मार्च 2026 - चयनित विद्यार्थियों की सूची
  • 28 मार्च 2026 से - प्रवेश प्रक्रिया शुरू
  • 1 अप्रेल 2026 - नए सत्र का शिक्षण कार्य प्रारंभ

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

11 Mar 2026 12:42 pm

Published on:

11 Mar 2026 12:41 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / ऑनलाइन आवेदन कर लो तैयारी,14 मार्च से अंग्रेजी स्कूल में दाखिले की बारी

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Murder: अवैध संबंधों में अड़चन बना पति, पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर मार डाला, बच्चों ने ऐसे बेनकाब किया मां का ‘खूनी चेहरा’

Murder in love
श्री गंगानगर

Dog Attack: खूंखार आवारा कुत्ते का 2 साल की मासूम पर हमला, बच्ची का चेहरा नोच डाला, गांव में दहशत

Rajasthan dog attack news, Anupgarh dog attack, Stray dog attack Rajasthan, Child dog attack India, Two year old girl attack, Sri Ganganagar news, Rajasthan shocking incident, Dog bite case Rajasthan, Stray dog menace India, Child injured dog attack, Rajasthan breaking news, Anupgarh village news, Dog attack child India, Rajasthan local news, Stray dog incident India
श्री गंगानगर

आधी रात राजस्थान में घुसा पाकिस्तानी ड्रोन, खेत में गिराई करोड़ों रुपए की ऐसी चीज, सीआईडी-पुलिस के उड़े होश

India Pakistan Border, Drone Drug Smuggling, Heroin Seizure, BSF Operation, Rajasthan Border News, Drug Smuggling Case, International Drug Trafficking, Punjab Smuggler Arrested, Border Security Force, CID Police Action, Heroin Recovery, Cross Border Smuggling, Pakistan Drone Activity, Rajasthan Crime News, Border Drug Network
श्री गंगानगर

RGHS : राजस्थान का श्रीगंगानगर जिला भी ऑडिट टीम के रडार पर, भ्रष्टाचार के तरीके जानकर हो जाएंगे हैरान

Rajasthan RGHS Update Sri Ganganagar district is also on audit team radar You surprised to know corruption methods
श्री गंगानगर

ईरान युद्ध का असर: साठ रुपए महंगा हुआ रसोई गैस सिलेंडर

श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.