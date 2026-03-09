आधी रात राजस्थान में घुसा पाकिस्तानी ड्रोन, खेत में गिराई करोड़ों रुपए की ऐसी चीज, सीआईडी-पुलिस के उड़े होश

इस मामले में पंजाब से आए एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार बीएसएफ को सीमा पार से ड्रोन के जरिए हेरोइन गिराए जाने की सूचना मिली थी। इसके बाद रविवार की दरमियानी रात करीब 2.30 बजे सीआईडी और समेजा पुलिस की संयुक्त टीम ने गांव 43 पीएस की रोही में सर्च अभियान चलाया। तलाशी के दौरान चने के खेत में छिपाकर रखे गए सात पैकेट बरामद हुए, जिनमें कुल 6 किलो 400 ग्राम हेरोइन थी।