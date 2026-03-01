किसान चौक पर हेतराम बेनीवाल के नाम चौक बनाने पर हंगामा, पुलिस जाब्ता तैनात

श्रीगंगानगर. पूर्व विधायक और माकपा नेता हेतराम बेनीवाल की याद में शहर के श्रमिक संगठनों ने शनिवार शाम सूरतगढ़ बाइपास पर स्थित किसान चौक को उनके नाम से बनाने का निर्णय लिया। सूचना मिलने पर एसडीएम नयन गौतम, तहसीलदार रविशंकर, यूआईटी तहसीलदार मुकुल, सदर सीआई सुभाष चन्द्र और सदर पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा। कुछ देर तक प्रशासन और श्रमिक यूनियन के बीच तनातनी रही। एसडीएम ने यूनियन अधिकारियों से कहा कि बेनीवाल का व्यक्तित्व अनूठा था, लेकिन बिना अनुमति चौक का निर्माण उचित नहीं है। इस महान हस्ती के लिए अनुमति लेकर ही निर्माण कराया जा सकता है। हालांकि, यूनियन पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि शहर की भावनाओं के अनुरूप किसान चौक को हेतराम बेनीवाल चौक का नाम दिया जा चुका है और प्रशासन की दखलअंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके बाद पुलिस जाब्ता तैनात किया गया।