श्रीगंगानगर। इलाके में महिलाओं की भूमिका अब घर तक सीमित नहीं रही है। देश के सर्वोच्च पदों तक महिलाओं ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। यह कहना है यातायात थाना प्रभारी सीआई राजेश देवी का। वे शनिवार को जस्सासिंह मार्ग स्थित बसंती चौक के पास जसवंत सिंह कॉलोनी में स्थित ब्लू वर्ल्ड पब्लिक स्कूल में आयोजित महिला सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रही थीं। यह कार्यक्रम राजस्थान पत्रिका के संस्थापक श्रद्धेय कपूरचन्द्र कुलिश के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत रखा गया था। इस दौरान इलाके की अलग अलग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 26 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। मुख्य अति​थि का कहना था कि घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर महिलाओं ने देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और आगे भी दे रही हैं। देश के विकास में महिलाओं की भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता। इस अवसर पर उन्होंने महिलाओं से यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने में सहयोग करने की भी अपील की। कार्यक्रम में ​​शिक्षाविद लीला सोनी ने कहा कि भारतीय संस्कृति से दूर जाने का खामियाजा समाज को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में पुराने संस्कारों को भुलाया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनके पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी निहित था। वहीं श्रीकृष्ण सेवा फाउंडेशन की संस्थापक बिंदू सूर्य प्रकाश सहदेव ने कहा कि महिलाओं ने कर्मयोगी बनकर हर क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। चाहे सेना हो, प्रशासनिक सेवा हो या चिकित्सा क्षेत्र हर जगह महिलाओं ने पुरुषों के बराबर परिणाम देकर अपना वर्चस्व स्थापित किया है। कार्यक्रम की शुरुआत में शिक्षिका विशाखा और अर्शदीप सिंह ने पत्रिका संस्थापक कपूरचन्द्र कुलिश के जीवन और कार्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला।