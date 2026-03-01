राजस्थान : कार की टक्कर से बाइक के उड़े परखच्चे, दादा-पोती की दर्दनाक मौत, स्कूल से लौटते समय हादसा

अनूपगढ़ (श्रीगंगानगर)। नेशनल हाईवे 911 से गांव 4 एलएसएम की ओर जाने वाली लिंक रोड पर शनिवार शाम सड़क दुर्घटना में दादा-पोती की मौत हो गई, जबकि दूसरी पोती गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसा इतना भीषण था कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और मौके पर ही दोनों ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद कार चालक वाहन को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। हालांकि बाद में पुलिस ने कार के रजिस्ट्रेशन नम्बर के आधार पर चालक की पहचान कर ली है।