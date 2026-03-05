पहले लड़की फोन कर होटल के कमरे में बुलाती, इसके बाद शुरू होता था घिनौना ‘खेल’

हेड कांस्टेबल वेद ज्याणी ने बताया कि 25 जनवरी को विभिन्न धाराओं में एक मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच के दौरान मुखबिर तंत्र, तकनीकी साक्ष्य और दस्तावेजी प्रमाण जुटाए गए। तथ्यों के आधार पर हनुमानगढ़ के परमजीत, सरोज, शांता बाई व लक्ष्मीनारायण को गिरफ्तार किया गया।