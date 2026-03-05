पहले लड़की फोन कर होटल के कमरे में बुलाती, इसके बाद शुरू होता था घिनौना ‘खेल’

AI जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर
rajasthan crime News: सूरतगढ़। सिटी पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज एक मामले की जांच में हनीट्रैप गिरोह का पर्दाफाश किया है। प्रारंभिक रूप से दर्ज बलात्कार के प्रकरण की जांच के दौरान मामला संगठित ब्लैकमेलिंग रैकेट से जुड़ा पाया गया।
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरोह की दो महिलाओं और एक पुरुष को गिरफ्तार किया है, जबकि एक नाबालिग बालिका को बीकानेर के बाल सुधार गृह भेजा गया।
हेड कांस्टेबल वेद ज्याणी ने बताया कि 25 जनवरी को विभिन्न धाराओं में एक मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच के दौरान मुखबिर तंत्र, तकनीकी साक्ष्य और दस्तावेजी प्रमाण जुटाए गए। तथ्यों के आधार पर हनुमानगढ़ के परमजीत, सरोज, शांता बाई व लक्ष्मीनारायण को गिरफ्तार किया गया।
पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपियों ने संगठित गिरोह बना रखा था। गिरोह की महिलाएं और लड़कियां फोन के माध्यम से संपर्क कर लोगों को बहला फुसलाकर होटल या किराये के मकान पर बुलाती थीं।
वहां अश्लील फोटो और वीडियो बनाने का प्रयास किया जाता था। बाद में इन्ही फोटो वीडियो के आधार पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराने की धमकी देकर मोटी रकम की मांग की जाती थी।
पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार चारों आरोपियों को तीन दिन की रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
श्री गंगानगर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग