राजस्थान: होटल में युवती को शराब पिलाकर किया गैंगरेप, दो आरोपी गिरफ्तार

अपर पुलिस अधीक्षक प्रशांत कौशिक ने बताया कि पीड़िता को उसके परिचित ने फोन कर बस स्टैंड पर बुलाया। वह उसे मोटरसाइकिल पर बिठाकर एक होटल में ले गया। रिपोर्ट में बताया कि जहां पर कोल्ड ड्रिंक में शराब मिलाकर युवती को पिला दी। बाद में उसने साथी के साथ मिलकर युवती से गैंगरेप किया।