Rajasthan Crime: दिनदहाड़े ज्वैलरी दुकान से चांदी की दो चेन पार, युवक-युवती सीसीटीवी में कैद

जानकारी के अनुसार गुरुवार अपराह्न करीब चार बजे युवक-युवती गहने खरीदने के बहाने दुकान में पहुंचे। दोनों ने दुकानदार से चांदी की चेन दिखाने के लिए कहा। दुकानदार ने काउंटर पर कई चेन निकालकर उनके सामने रख दीं। कुछ देर तक दोनों चेन देखते रहे और फिर पसंद नहीं आने का बहाना बनाकर दुकानदार से अन्य डिजाइन दिखाने को कहा। इसी दौरान दुकानदार जब काउंटर से थोड़ा हटकर दूसरी जगह गया तो युवती ने मौका देखकर काउंटर पर रखी दो चेन उठा लीं। इसके बाद दोनों ने चेन पसंद नहीं आने की बात कही और दुकान से बाहर निकल गए।