6 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

गेहूं की सरकारी खरीद 10 मार्च से, 2585 रुपए प्रति क्विंटल रहेगा समर्थन मूल्य

श्रीगंगानगर.रबी सीजन की सुनहरी फसल के साथ जिले की मंडियों में हलचल बढऩे लगी है। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद की प्रक्रिया सुचारू और व्यवस्थित बनाने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। गुरुवार को कलक्ट्रेट सभागार में जिला कलक्टर डॉ. मंजू की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें एफसीआई, तिलम संघ, एनसीसीएफ [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Krishan Ram

Mar 06, 2026

श्रीगंगानगर.रबी सीजन की सुनहरी फसल के साथ जिले की मंडियों में हलचल बढऩे लगी है। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद की प्रक्रिया सुचारू और व्यवस्थित बनाने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। गुरुवार को कलक्ट्रेट सभागार में जिला कलक्टर डॉ. मंजू की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें एफसीआई, तिलम संघ, एनसीसीएफ और राजस्थान स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन (आरएसएफसीएससी) को खरीद शुरू होने से पहले सभी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में जानकारी दी गई कि केंद्र सरकार ने रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद 10 मार्च से शुरू होकर 30 जून तक चलेगी। कलक्टर ने स्पष्ट किया कि उठाव, भंडारण, तौल, भुगतान और परिवहन से जुड़ी व्यवस्थाएं सुचारू होनी चाहिए।

ऑनलाइन पंजीकरण से किसानों को सुविधा

एमएसपी पर गेहूं बेचने के लिए किसानों का ऑनलाइन पंजीकरण खाद्य विभाग, जयपुर के पोर्टल पर एक फरवरी से चल रहा है। किसान 25 जून तक पंजीकरण करवा सकते हैं। वेबसाइट के माध्यम से पंजीकरण की सुविधा मिलने से किसानों को मंडियों में अपनी उपज बेचने में आसानी होगी। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) सुभाष कुमार, जिला रसद अधिकारी पूजा अग्रवाल, धर्मपाल पूनिया, एफसीआई क्षेत्रीय प्रबंधक चौधरी अभिरीत, कृषि विपणन विभाग के क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक महिपाल माली, मंडी सचिव दीपक अग्रवाल व अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Mar 2026 12:16 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / गेहूं की सरकारी खरीद 10 मार्च से, 2585 रुपए प्रति क्विंटल रहेगा समर्थन मूल्य

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Crime: दिनदहाड़े ज्वैलरी दुकान से चांदी की दो चेन पार, युवक-युवती सीसीटीवी में कैद

sri Ganganagar crime
श्री गंगानगर

पहले लड़की फोन कर होटल के कमरे में बुलाती, इसके बाद शुरू होता था घिनौना ‘खेल’

श्री गंगानगर

राजस्थान: होटल में युवती को शराब पिलाकर किया गैंगरेप, दो आरोपी गिरफ्तार

श्री गंगानगर

श्रीगंगानगर: दौड़ लगाने के बाद सूबेदार की दिल का दौरा पड़ने से मौत, सैन्य छावनी में शोक की लहर

Heart Attack
श्री गंगानगर

Indian Railways: राजस्थान के इस रेलवे स्टेशन पर दूसरी लिफ्ट तैयार, 10 करोड़ का नया FOB भी जल्द

Suratgarh Railway Station
श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.