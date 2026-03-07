राजस्थान रोडवेज में महिलाओं के लिए फ्री यात्रा, जोधपुर से रामदेवरा, तनोट, सांवरिया सेठ, खाटूश्याम के लिए चलेगी अतिरिक्त बसें

रोडवेज जोधपुर डिपो के मुख्य प्रबंधक उम्मेदसिंह के अनुसार, महिला यात्रियों को यह सुविधा शनिवार रात 12 बजे से रविवार रात 11.59 बजे तक उपलब्ध रहेगी। उम्मेदसिंह ने बताया कि बस चालकों और परिचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे महिला यात्रियों को इस सुविधा का लाभ देने में सहयोग करें तथा यात्रियों की सुरक्षा और व्यवस्था का विशेष ध्यान रखें।