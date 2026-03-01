Gold-Silver Price: घरेलू गैस सिलेंडर के बाद सोने-चांदी की कीमतों ने दिया झटका, इतने बढ़ गए दाम, जानें क्या हैं आज के भाव

जोधपुर। जोधपुर कृषि मंडी में शनिवार को मसाला फसल जीरा व ईसब में मंदी रही। जीरा में प्रति क्विंटल 150-200 रुपए व ईसब में प्रति क्विंटल 150-200 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। वहीं, अन्य कृषि जिंस में विशेष उतार-चढ़ाव नहीं देखा गया, भाव सामान्य रहे। सर्राफा बाजार में सोना-चांदी के भावों में तेजी रही। सोना में प्रति दस ग्राम 2000 रुपए जबकि चांदी में प्रति किलोग्राम 6000 रुपए की तेजी दर्ज की गई। बता दें कि राजस्थान में घरेलू गैस सिलेंडर आज से महंगा हो गया है। 14 किलो वाला घरेलू गैस सिलेंडर में 60 रुपए की बढ़ोतरी की गई है।