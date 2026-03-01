7 मार्च 2026,

शनिवार

जोधपुर

Gold-Silver Price: घरेलू गैस सिलेंडर के बाद सोने-चांदी की कीमतों ने दिया झटका, इतने बढ़ गए दाम, जानें क्या हैं आज के भाव

Gold-Silver Price: सर्राफा बाजार में सोना-चांदी के भावों में तेजी रही। सोना में प्रति दस ग्राम 2000 रुपए जबकि चांदी में प्रति किलोग्राम 6000 रुपए की तेजी दर्ज की गई।

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Mar 07, 2026

फाइल फोटो- पत्रिका

जोधपुर। जोधपुर कृषि मंडी में शनिवार को मसाला फसल जीरा व ईसब में मंदी रही। जीरा में प्रति क्विंटल 150-200 रुपए व ईसब में प्रति क्विंटल 150-200 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। वहीं, अन्य कृषि जिंस में विशेष उतार-चढ़ाव नहीं देखा गया, भाव सामान्य रहे। सर्राफा बाजार में सोना-चांदी के भावों में तेजी रही। सोना में प्रति दस ग्राम 2000 रुपए जबकि चांदी में प्रति किलोग्राम 6000 रुपए की तेजी दर्ज की गई। बता दें कि राजस्थान में घरेलू गैस सिलेंडर आज से महंगा हो गया है। 14 किलो वाला घरेलू गैस सिलेंडर में 60 रुपए की बढ़ोतरी की गई है।

सर्राफा भाव

स्टैंडर्ड सोना 1,65,000 रुपए प्रति दस ग्राम।
तेजाबी सोना 1,64,000 रुपए प्रति दस ग्राम।
चांदी हाथी छाप 2,75,000 रुपए प्रति किलोग्राम।
चांदी चौरसा 2,70,000 रुपए प्रति किलोग्राम।
(भाव लेने का समय शाम 6.50 बजे)

अनाज भाव : ग्वारगम 9800-9850, ग्वार डिलीवरी 5000-5350, ग्वार लोकल 4700-5050, मूंग 5000-7500, मोठ 5000-5500, चना 4800-4900, सरसों 6000-8200, रायड़ा 5800-6100, काला तिल 9000-9500, तारामीरा 4600-4800, मतीराबीज 15000-15500, गेहूं 2800-4000, ज्वार 2800-3500, बाजरा 2200-2700, जौ 2375-2400 व मक्की 1800-2000 रुपए प्रति क्विंटल।

मण्डोर कृषि उपज मंडी

दलहन: दाल चना 6600-7200, मूंग मोगर 9300-10100, मूंग दाल 8800-10200, उड़द दाल 10000-10800, उड़द मोगर 10000-11800, काबली चना 7500-11000, मोठ मोगर 8000-8400, अरहर दाल 10000-13000, मसूर मल्का 6800-7200, काला मसूर 6700-7700, मौसमी चना 6200-6800, काला चना 7000 रुपए प्रति क्विंटल।
किराणा : धनिया 12000-15000, धनिया दाल 9000-11000, हल्दी निजामाबाद 17000-17500, हल्दी सांगली 16000-16800, मैथी 5200-5800, सिंघाड़ा 16000-30000, सौंफ 15000-30000, खोपरा 17000-18000 व गोटा 32000-36000 रुपए प्रति क्विंटल


चीनी : 4200-4500 रुपए प्रति क्विंटल (कर सहित)
गुड़ : 4200-4500 रुपए प्रति क्विंटल।
देसी घी (कर सहित) : कृष्णा 630, शक्ति 625, डेयरी बेस्ट 602, पालीवाल 570, शुभम 575, नमन 610, क्षीर 631, पारस 621 रुपए प्रति किलोग्राम।


तेल : नेचुरल 2570, पोस्टलाइन 2400, सोना 2470, सिटीजन मूंगफली 2670, डायमंड 2780, फॉर्चून 2470, महाकोश 2370, श्रीजी 2300, विभोर 2290, इंजन मूंगफली रिफाइंड 2550, इंजन मूंगफली फिल्टर 3000, वीर बालक सरसों 2630, सोया लोकल 2270, फोरविन सोयाबीन तेल 2290, फोरविन रिफाइंड मूंगफली तेल 2375 बीकानेर फ्रेश रिफाइंड मूंगफली तेल 2375, पॉम ऑयल 2180 व कॉटन सीड ऑयल 2300-2400 रुपए प्रति टिन।
जीरा मंडी : जीरा 18500-21275, ईसबगोल 9000-12900, सौंफ 7100-8180, धनिया 7900-10551, मैथी 4800-5105, पीली सरसों 6600-7600, रायड़ा 5000-5550, मूंग 5800-7170, मोठ 3600-3900 व ग्वार 4700-5010 रुपए प्रति क्विंटल।

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Gold-Silver Price: घरेलू गैस सिलेंडर के बाद सोने-चांदी की कीमतों ने दिया झटका, इतने बढ़ गए दाम, जानें क्या हैं आज के भाव

