RGHS : राजस्थान का श्रीगंगानगर जिला भी ऑडिट टीम के रडार पर, भ्रष्टाचार के तरीके जानकर हो जाएंगे हैरान

RGHS : राजस्थान सरकार की स्वास्थ्य योजना आरजीएचएस में सामने आई गड़बड़ियों के बाद श्रीगंगानगर जिला भी ऑडिट टीमों के रडार पर आ गया है। सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर में बड़े मामले सामने आने के बाद यहां भी जांच तेज की गई है। प्रारंभिक पड़ताल में कोरोना काल में श्रीगंगानगर में नियुक्त एक सरकारी चिकित्सक के परिवार के नाम पर करीब 37 लाख रुपए की दवाओं की खपत का मामला सामने आया था। इसके बाद से जिला स्वास्थ्य विभाग की ऑडिट टीमों की निगरानी में यह जिला है।