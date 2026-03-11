Rajasthan Murder: अवैध संबंधों में अड़चन बना पति, पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर मार डाला, बच्चों ने ऐसे बेनकाब किया मां का ‘खूनी चेहरा’

पूछताछ करने पर पत्नी ने गुरमीत सिंह के डिग्गी में डूबकर आत्महत्या करने की बात कहकर गुमराह करने की कोशिश की। संदेह होने पर रावलामंडी पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया, जिसमें सामने आया कि फेफड़ों में पानी नहीं मिला, जिससे स्पष्ट हुआ कि मौत डूबने से नहीं बल्कि हत्या से हुई है।