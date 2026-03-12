श्रीगंगानगर-हनुमानगढ़ में 25 मार्च से सरसों-चना की सरकारी खरीद

श्रीगंगानगर.रबी सीजन 2026 में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए सरसों और चना की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर सरकारी खरीद के लिए राजफेड के श्रीगंगानगर क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में खरीद की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। राजफेड के श्रीगंगानगर, कोटा, अजमेर और भरतपुर क्षेत्रीय कार्यालयों में किसानों का ऑनलाइन पंजीकरण 15 मार्च से शुरू होगा, जबकि खरीद 25 मार्च से प्रारंभ की जाएगी। वहीं जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर क्षेत्रीय कार्यालयों में पंजीकरण 20 मार्च से और खरीद 1 अप्रेल से शुरू होगी।भारत सरकार ने इस वर्ष सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6200 रुपये प्रति क्विंटल तथा चना का 5875 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। राज्य में सरसों की 13.78 लाख मीट्रिक टन और चना की 5.53 लाख मीट्रिक टन खरीद की सीमा तय की गई है।