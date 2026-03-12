12 मार्च 2026,

गुरुवार

श्री गंगानगर

श्रीगंगानगर-हनुमानगढ़ में 25 मार्च से सरसों-चना की सरकारी खरीद

श्रीगंगानगर.रबी सीजन 2026 में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए सरसों और चना की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर सरकारी खरीद के लिए राजफेड के श्रीगंगानगर क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में खरीद की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। राजफेड के श्रीगंगानगर, कोटा, अजमेर और भरतपुर क्षेत्रीय कार्यालयों [&hellip;]

श्री गंगानगर

image

Krishan Ram

Mar 12, 2026

श्रीगंगानगर.रबी सीजन 2026 में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए सरसों और चना की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर सरकारी खरीद के लिए राजफेड के श्रीगंगानगर क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में खरीद की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। राजफेड के श्रीगंगानगर, कोटा, अजमेर और भरतपुर क्षेत्रीय कार्यालयों में किसानों का ऑनलाइन पंजीकरण 15 मार्च से शुरू होगा, जबकि खरीद 25 मार्च से प्रारंभ की जाएगी। वहीं जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर क्षेत्रीय कार्यालयों में पंजीकरण 20 मार्च से और खरीद 1 अप्रेल से शुरू होगी।भारत सरकार ने इस वर्ष सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6200 रुपये प्रति क्विंटल तथा चना का 5875 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। राज्य में सरसों की 13.78 लाख मीट्रिक टन और चना की 5.53 लाख मीट्रिक टन खरीद की सीमा तय की गई है।

एक किसान से 40 क्विंटल होगी खरीद

राजफेड के क्षेत्रीय कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार श्रीगंगानगर जिले में सरसों और चना खरीद के लिए 57 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इनमें 22 क्रय-विक्रय सहकारी समितियों तथा 35 ग्राम सेवा सहकारी समितियों के स्तर पर केंद्र बनाए गए हैं। वहीं हनुमानगढ़ जिले में 11 क्रय-विक्रय सहकारी समितियों और 14 ग्राम सेवा सहकारी समितियों सहित कुल 25 खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं। जिलेवार लक्ष्य के अनुसार श्रीगंगानगर में 12 लाख क्विंटल सरसों और 2 लाख क्विंटल चना खरीदने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि हनुमानगढ़ में 10 लाख क्विंटल सरसों और 5 लाख क्विंटल चना की खरीद की जाएगी। प्रति किसान अधिकतम 40 क्विंटल उपज की खरीद होगी।

क्यूआर कोड या ई-मित्र से पंजीकरण

किसान क्यूआर कोड स्कैन कर या ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकेंगे। खरीद किसानों की आधार आधारित बायोमीट्रिक पहचान के बाद की जाएगी। राजफेड ने किसानों की सुविधा के लिए 18001806001 कॉल सेंटर भी स्थापित किया है।

फैक्ट फाइल

  • सरसों का एमएसपी: 6200 रुपये प्रति क्विंटल
  • चना का एमएसपी: 5875 रुपये प्रति क्विंटलखरीद शुरू: 25 मार्च
  • श्रीगंगानगर में खरीद केंद्र: 57हनुमानगढ़ में खरीद केंद्र: 25
  • वर्जन
  • सरसों और चना की समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए खरीद केंद्रों पर तौल, बारदाना और अन्य व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित की जा रही हैं। किसानों से समय पर पंजीकरण कराने की अपील की गई है।
  • हरिसिंह, क्षेत्रीय अधिकारी, राजफेड, श्रीगंगानगर

Published on:

12 Mar 2026 12:40 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / श्रीगंगानगर-हनुमानगढ़ में 25 मार्च से सरसों-चना की सरकारी खरीद

