23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

बच्चों को सांता बनाया तो स्कूल पर होगी कार्रवाई, राजस्थान के इस जिले में आदेश हुए जारी

जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को पाबंद किया गया है कि वे किसी भी बच्चे को क्रिसमस पर सांता क्लॉज बनाने या जबरन सांता की ड्रेस पहनने के लिए दबाव नहीं डालें।

2 min read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Manish Chaturvedi

Dec 23, 2025

एआई से बनाई गई तस्वीर

एआई से बनाई गई तस्वीर

श्रीगंगानगर जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) की ओर से जारी किया गया एक आदेश जारी किया गया है। जिसमें अधिकारी की ओर से जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को पाबंद किया गया है कि वे किसी भी बच्चे को क्रिसमस पर सांता क्लॉज बनाने या जबरन सांता की ड्रेस पहनने के लिए दबाव नहीं डालें। यदि इस संबंध में कोई शिकायत मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी।

भारत तिब्बत सहयोग मंच की ओर से जिला शिक्षा अधिकारी को एक शिकायत पत्र ज्ञापन के रूप में सौंपा गया था। मंच के जिला अध्यक्ष सुखजीत सिंह अटवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित किया है। यह दिन साहिबजादों के बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रायः देखा जाता है कि कुछ निजी स्कूल संचालक बच्चों पर जबरन क्रिसमस डे मनाने का दबाव डालते हैं। इसी को लेकर जबरन क्रिसमस मनाने का दबाव बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से यह आदेश जारी किया गया।

अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी अशोक वधवा ने बताया कि 25 दिसंबर को क्रिसमस भी है और वीर बाल दिवस भी। शैक्षणिक संस्थान अपने-अपने स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जारी नोटिस में क्रिसमस डे मनाने पर कोई रोक नहीं लगाई गई है, बल्कि छात्र-छात्राओं पर अनावश्यक दबाव नहीं डालने के निर्देश दिए गए हैं। यदि छात्र और उनके अभिभावक क्रिसमस मनाने और सांता क्लॉज बनने की अनुमति देते हैं, तो ऐसे आयोजन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। जबरन दबाव बनाने की शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

हालांकि 25 दिसंबर से शीतकालीन अवकाश शुरू हो जाता है। सभी सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टियां रहती हैं, लेकिन अधिकांश स्कूल संचालक अवकाश से एक दिन पहले ही क्रिसमस पर्व मनाने का कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत तिब्बत सहयोग मंच की ओर से ज्ञापन दिया गया था, जिसके बाद जिला शिक्षा

ये भी पढ़ें

दोनों हाथों से दिव्यांग हिस्ट्रीशीटर हर सोमवार थाने में दो घंटे करेगा सफाई, कोर्ट ने दी अनोखी सजा
अलवर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 Dec 2025 11:09 am

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / बच्चों को सांता बनाया तो स्कूल पर होगी कार्रवाई, राजस्थान के इस जिले में आदेश हुए जारी

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

देश निकाला: आ​​​खिर जर्मन दंपती को छोड़ना होगा भारत

श्री गंगानगर

जिला अस्पताल में लपकों पर कसेगा शिकंजा

श्री गंगानगर

श्रीगंगानगर सहित कई शहरों में छापे: सीबीआई ने रक्षा मंत्रालय के लेफ्टिनेंट कर्नल को रिश्वत लेते किया गिरफ्तार

श्री गंगानगर

रन फ़ॉर विकसित राजस्थान में दिखा उत्साह

श्री गंगानगर

Rajasthan: दोषी प्राइवेट डेंटल कॉलेजों पर 10-10 करोड़ का जुर्माना; शैक्षणिक मानकों के साथ ‘मजाक’ करार, सुप्रीम कोर्ट का यूं चला चाबुक

राजस्थान में दोषी डेंटल कॉलेजों पर 10-10 करोड़ का जुर्माना, पत्रिका फोटो
श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.