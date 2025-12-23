बच्चों को सांता बनाया तो स्कूल पर होगी कार्रवाई, राजस्थान के इस जिले में आदेश हुए जारी

भारत तिब्बत सहयोग मंच की ओर से जिला शिक्षा अधिकारी को एक शिकायत पत्र ज्ञापन के रूप में सौंपा गया था। मंच के जिला अध्यक्ष सुखजीत सिंह अटवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित किया है। यह दिन साहिबजादों के बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रायः देखा जाता है कि कुछ निजी स्कूल संचालक बच्चों पर जबरन क्रिसमस डे मनाने का दबाव डालते हैं। इसी को लेकर जबरन क्रिसमस मनाने का दबाव बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से यह आदेश जारी किया गया।