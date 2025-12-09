दोनों हाथों से दिव्यांग हिस्ट्रीशीटर हर सोमवार थाने में दो घंटे करेगा सफाई, कोर्ट ने दी अनोखी सजा

हाथो से दिव्यांग हिस्ट्रीशीटर को कोर्ट ने हर सोमवार पुलिस थाने में दो घंटे सफाई करने की सजा दी है। मामला अलवर जिले का है। जहां जेल में बंद हिस्ट्रीशीटर पंकज उर्फ गोलू ने कोर्ट से पैरोल लेने के लिए अपनी दिव्यांगता का हवाला दिया तो न्यायालय ने उसे राहत तो दी, लेकिन साथ ही एक अनोखी सजा भी सुना दी। अदालत ने पंकज को पैरोल देते हुए आदेश दिया कि वह हर सोमवार अलवर के सदर थाना परिसर में दो घंटे सफाई करेगा। कोर्ट का यह फैसला चर्चा का विषय बन गया है।